Colapso de pista de dança na Coreia do Sul mata dois e fere 17

Dois cidadãos sul-coreanos morreram e 17 outras pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado na cidade de Gwangju, situada 300 quilómetros a sul de Seul, quando o chão de um andar superior dentro da discoteca Coyote Ugly cedeu e se precipitou no andar inferior.

O diário coreano "Korea Herald" avança que as autoridades da cidade, responsáveis pelo socorro às vítimas, suspeitam que a estrutura, que se encontrava a dois metros e meio de altura sobre a pista de dança, cedeu por excesso de peso.

O capitão da equipa masculina de pólo aquático da Nova Zelândia, Matt Small, contou que estava no deck do segundo andar quando ele ruiu: “Estávamos a dançar e, de repente, caímos”, declarou à Rádio Sport da Nova Zelândia, citado pela agência Reuters.

Os bombeiros da cidade explicaram que, entre os 17 feridos, se incluem atletas estrangeiros que se deslocaram a Gwangju para os Campeonatos Mundiais FINA (Federação Internacional de Natação), que ali se realizam entre 12 e 28 de julho.

Citadas pelo "Korea Herald", as autoridades confirmaram que há nove atletas com ferimentos não graves, quatro americanos, dois neo-zelandeses, um holandês e um brasileiro, todos jogadores de pólo aquático menos o brasileiro. Seis deles são mulheres. Entre os feridos contam-se ainda dois uzbeques que não são atletas. Contando todas as pessoas com ferimentos ligeiros, o colapso da estrutura atingiu dezenas das 370 pessoas que estavam na altura na discoteca.

As autoridades da cidade declararam que o deck do Coyote Ugly tinha sofrido obras de ampliação não autorizadas dela câmara que vão ser objeto de investigação.

O governo municipal de Gwangju e o comité local dos campeonatos da FINA declararam que vão fazer o seu melhor para dar apoio aos atletas que ficaram feridos who sustained injuries from the incident, escreve a agência de notícias coreana Yonhap.