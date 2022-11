Riham, de cinco anos, morreu depois de salvar a irmã bebé dos escombros na Síria

A fotografia mostra Riham, uma criança de cinco anos, presa entre os escombros de um prédio, a agarrar a irmã bebé pela camisola. Um pouco mais acima, o pai, desesperado, leva uma mão à cabeça enquanto tenta com a outra vencer os destroços para as alcançar.

“Quando cheguei ao local, o pai estava a tentar salvar as suas filhas, presas nos escombros, a gritar e a chorar de dor”, disse o fotojornalista Bashar al-Sheikh, da estação síria SY24. “Depois de cair do quinto andar em resultado do desabamento do prédio, desliguei a câmara e fui resgatá-los. Coloquei-os num carro e levei-os ao hospital”, acrescentou, citado pela Al Jazeera.

Riham morreu no hospital e a irmã continua nos cuidados intensivos, segundo a SY24.

Pelo menos 10 civis mortos, incluindo três crianças

O episódio trágico seguiu-se ao ataque aéreo desta quarta-feira, levado a cabo por forças governamentais, sobre a cidade de Ariha, na província de Idlib, controlada por rebeldes. No dia seguinte, ativistas e equipas de resgate falavam em pelo menos 10 civis mortos, incluindo três crianças. Além de Idlib, também foram atingidas as províncias de Alepo e Hama, no noroeste da Síria.

As forças leais ao Presidente Bashar al-Assad e os aliados russos intensificaram os ataques sobre Idlib desde o final de abril, apesar de um acordo internacional que visava evitar uma ofensiva em larga escala.

O noroeste sírio, onde vivem cerca de três milhões de pessoas, é o último bastião dos rebeldes que lutam contra as forças governamentais depois de oito anos de uma guerra que já matou centenas de milhares.