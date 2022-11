Morre palestiniano atingido a tiro durante protesto na fronteira Gaza-Israel

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza informou que um palestiniano foi morto esta sexta-feira por tiros israelitas durante um protesto na fronteira do território com Israel.

O ministério adiantou que o palestiniano Ahmed al-Qarra, de 23 anos, foi atingido por um tiro no estômago e morreu no hospital. Esta foi a primeira vítima mortal desde junho relacionada com os protestos semanais, que se realizam ao longo da fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel.

O grupo miliciano Hamas, que controla o território, tem intensificado os protestos nos últimos meses, depois de um cessar-fogo informal, intermediado pelo Egito, ter entrado em vigor.

Mas o Hamas tem dito que Israel está a faltar ao acordado e que não tem tomado medidas para aliviar as débeis condições económicas deste enclave costeiro.

O Hamas lançou os protestos no ano passado para contestar o bloqueio económico, de 12 anos, imposto por israelitas e egípcios.