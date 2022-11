Epidemia de ébola deve ser tratada como global

Faz esta semana um ano que foi declarado um surto de ébola nas províncias orientais da República Democrática do Congo (RDC), Kivu Norte e Ituri, as quais, combinadas, fazem fronteira com o Ruanda, o Uganda e o Sudão do Sul. A recente morte, em Goma (capital do Kivu Norte), de um padre que viajou contaminado até àquela cidade de dois milhões de habitantes — entalada entre o vulcão do monte Nyiragongo e o lago Kivu e situada em frente à cidade ruandesa de Gisenyi — fez soar mais alto o alarme.

A dias de passar um ano sobre aquela data de 2018, 1 de agosto, o Expresso entrevistou o representante dos Médicos sem Fronteiras (MSF)para a resposta ao ébola na RDC-Goma: “O caso positivo de ébola em Goma mostra que a situação continua preocupante e não está sob controlo”, esclarece Antoine Gauge.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)