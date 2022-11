EUA prontos para impedir Rússia de interferir nas eleições mas também Irão, Coreia do Norte ou China, diz Pompeo

O Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou esta quinta-feira que o país está pronto para se defender das tentativas de interferência nas eleições do próximo ano.

“Todo o Governo dos Estados Unidos está focado em impedir não apenas que a Rússia interfira, mas também o Irão, a Coreia do Norte, a China – qualquer um que queira perturbar as eleições. O povo americano deve saber que esta Administração está incrivelmente focada nisto. Só desejava que a anterior tivesse estado”, disse, em entrevista à FOX News.

Pompeo garantiu que a Administração Trump reduziu significativamente a capacidade da Rússia de se intrometer nos assuntos eleitorais dos Estados Unidos e deu como exemplo as eleições a meio do mandato (midterm) do ano passado, antes de acusar a Administração Obama de não ter sido suficientemente vigilante em relação ao assunto.

“Reduzimos a capacidade russa de ter impacto” nas eleições midterm

“Não sei se conseguiremos a perfeição mas, repare, houve eleições depois de 2016 [o ano em que Donald Trump foi eleito Presidente dos EUA], as de 2018. Os russos tinham a intenção de interferir também nessas e nós fomos bastante eficientes. Tivemos eleições seguras e reduzimos a capacidade russa de ter impacto nelas”, acrescentou.

Pompeo voltou a sublinhar o compromisso do Governo de manter a integridade eleitoral e disse que Trump está empenhado em fazer com que isso se concretize. “O Presidente tem sido muito claro comigo, nas minhas funções como diretor da CIA e como Secretário de Estado, de que quer garantir que temos eleições livres e justas aqui”, rematou.

“Não foi uma tentativa única. Estão a fazê-lo enquanto estamos aqui sentados”, avisou Mueller

Na véspera, o ex-procurador especial Robert Mueller foi ouvido no Congresso a propósito das conclusões da investigação que liderou ao alegado conluio entre a equipa da campanha de Trump e russos próximos do Kremlin durante as presidenciais de 2016.

Questionado sobre a possibilidade de uma nova interferência por parte de Moscovo, Mueller respondeu: “Esta não foi uma tentativa única. Estão a fazê-lo enquanto estamos aqui sentados e esperam fazê-lo na próxima campanha.”

Em reação, Trump falou numa “caça às bruxas ridícula, a pior na História dos Estados Unidos”, acrescentando: “Este foi um dia muito mau para o nosso país.” O Presidente escreveu ainda no Twitter que “a verdade é uma força da natureza” e acusou Mueller de ser “uma vergonha” para os EUA.