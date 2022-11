Restos humanos descobertos em contentores de lixo reciclável no Sri Lanka

Restos humanos foram encontrados em contentores com resíduos enviados do Reino Unido para o Sri Lanka. A descoberta macabra teve lugar no porto de Colombo, a capital do país. Ao todo, a situação envolve 111 contentores que chegaram ao Sri Lanka nos últimos dois anos.

A exportação de cadáveres ou partes de cadáveres é ilegal, embora seja um negócio bastante rentável. No caso, o que poderá estar em causa são restos provenientes de hospitais do Serviço Nacional de Saúde britânico, aos quais tipicamente não é fácil dar um destino.

Acontece que os restos estavam misturados no meio de materiais supostamente recicláveis, como plásticos e colchões. Só foram descobertos por terem começado a libertar odores. Além deste aspetos desagradável, o risco de poluição de todo o conteúdo dos contentores parece ser considerável.

O Sri Lanka quer enviar os contentores de volta, mas até agora parece não ter contactado formalmente as autoridades britânicas para esse fim. Porém, o organismo que lida com esses assuntos no Reino Unido, o Departamento do Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais já tomou a iniciativa de ser ele a fazê-lo.

Um seu porta-voz explicou: "Temos o compromisso de lidar com exportações ilegais de resíduos, pelo que indivíduos apanhados a exportar resíduos incorretamente descritos incorrem numa pena de dois anos de cadeia ou uma multa ilimitada".

O Sri Lanka é apenas um de vários países asiáticos - os outros incluem a China, o Vietname, as Filipinas, a Malásia e a Tailândia - a declarar a sua intenção de deixar de receber lixo de países ocidentais para reciclagem.

Embora apetecível em termos financeiros, essa prática cada vez mais é vista como uma ofensa à soberania e à dignidade dos países tipicamente pobres que recebem as exportações. Para além dos efeitos sobre a saúde que muitas vezes acarreta.