“O desporto nem sempre faz bem à saúde”. Líder da oposição russa detido quando saiu para correr

O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi esta quarta-feira condenado a 30 dias de prisão, a sentença máxima por “violação reiterada das regras de organização de manifestações”, que exigem o aval das autoridades antes de qualquer protesto. A pena é aplicada num clima de contestação crescente devido à rejeição de candidaturas da oposição para as eleições municipais de 8 de setembro.

Uma manifestação de dimensões inéditas nos últimos anos teve lugar no domingo e a oposição convocou uma outra para este sábado, novamente diante da Câmara Municipal de Moscovo.

O protesto, não autorizado, decorrerá sem o ativista anticorrupção de 43 anos, preso quando saiu para correr e comprar flores para o aniversário da sua esposa. “As pessoas têm razão quando dizem que o desporto nem sempre faz bem à saúde”, ironizou Navalny.

“Esta é a nossa cidade!”

“30 dias de prisão. O que vos quero dizer é isto: saiam à rua no sábado. Enquanto não tivermos direito de voto, já estamos presos de qualquer forma”, acrescentou no Twitter.

O alvo das reivindicações tem sido a comissão eleitoral, que os manifestantes acusam de ter bloqueado a candidatura de cerca de 60 opositores e independentes sob o pretexto de que algumas das assinaturas, necessárias para concorrerem, tinham sido falsificadas.

A autarquia de Moscovo também tem sido visada. Num protesto recente, gritando “esta é a nossa cidade!”, os manifestantes foram bater simbolicamente, um a um, às portas da Câmara Municipal da capital russa. “Em toda a Moscovo, eles retiram os candidatos independentes. É preciso que este presidente da Câmara [Sergey Sobyanin], cínico e mentiroso, oiça a nossa voz”, disse então Ilya Yashin, cofundador e um dos líderes do movimento político Solidarnost.

Justiça investiga “obstrução ao trabalho da comissão eleitoral”

Na quarta-feira, a justiça russa lançou uma investigação à “obstrução ao trabalho da comissão eleitoral”. Oleg Stepanov, outro colaborador da oposição, foi interpelado no mesmo dia e condenado a oito dias de prisão.

Navalny, que está impossibilitado de concorrer por ter sido declarado inelegível por condenações que denuncia como políticas, organizou nos últimos anos as maiores manifestações contra o Presidente russo, Vladimir Putin, sendo regularmente preso. A popularidade de Putin caiu desde a sua reeleição no ano passado para um quarto mandato e as sondagens indicam que o próximo ato eleitoral será difícil para os candidatos próximos do poder.

Alguns opositores viram igualmente as suas candidaturas rejeitadas noutras grandes cidades como São Petersburgo, que foi palco de um protesto com cerca de três mil pessoas na noite de quarta-feira.