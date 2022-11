Hospital pagou em segredo 6 milhões de dólares a família de Neil Armstrong para abafar acusações de negligência

Neil Armstrong morreu poucos dias após ser operado ao coração. Na altura, a família, de forma quase poética, pediu aos milhões de fãs do astronauta que cada vez que vissem a lua pensassem nele e lhe piscassem o olho. No entanto, revela agora o jornal “The New York Times”, os dois filhos de Armstrong acusaram o hospital de Cincinnati de incompetência, de falharem no acompanhamento pós-cirúrgico. Cerca de dois anos depois, família e unidade hospitalar chegaram a um acordo secreto para uma indemnização no valor de seis milhões de dólares.

Embora o hospital continue a defender que seguiu os procedimentos adequados, para evitar a má publicidade toda a negociação e o acordo ficaram em segredo.

Em 2012, dias após a operação, as enfermeiras retiraram os fios que faziam o pacemaker temporário funcionar. Desde aí surgiram uma série de complicações e o estado de saúde do astronauta começou a deteriorar-se. Armstrong viria depois a morrer.

No email enviado pela nora do astronauta - também advogada da família - para o departamento jurídico do jornal, e a que o “The New York Times” teve acesso, podia ler-se que os filhos do astronauta tinham sido solicitados para entrevistas a várias publicações, por escritores que queriam escrever livros e por realizadores que queriam realizar filmes. Todos queriam saber o mesmo: aquilo que ainda não se sabia sobre a vida e a morte de Armstrong. Nesse email é sugerido que, se as partes não chegassem rapidamente a um acordo, o hospital iria ficar mal na fotografia.

Esta comunicação faz parte das 93 páginas que chegaram à redação daquele jornal, enviadas por um desconhecido. Além de emails, há ainda relatórios médicos, prescrições de tratamentos e documentos judiciais, que incluem conclusões de especialistas, quer da defesa do hospital, quer da acusação da família. Foram entregues com uma nota: na esperança que esta divulgação de informação possa salvar outras vidas.

Neil Armstrong morreu aos 82 anos, a 25 de agosto de 2012.