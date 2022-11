Fotógrafos de celebridades acusados de abusar de jovens modelos

- Não tenho fotos nua. Estou confortável para tirar fotografias em lingerie ou nudez parcial.

- É dois mil dólares, então.

- Lol. Mas nua é de borla?

- Ya

- Ok, eu posso ser fotografada nua mas não quero enviar fotos nua.

- Então não mandes.

- Ok, ainda queres tirar as fotografias?

- São dois mil dólares.

- Porque não envio fotografias minhas nua antes da sessão?

- Sim. Tenho de ver se vale a pena.

(...)

- Encontra outra pessoa.

- Sim, seu louco.

- Encontra outra pessoa. Eu vou continuar a fotografar celebridades.

Este é supostamente um dos diálogos que aconteceu no Instagram entre a modelo Sunnaya Nash e Marcus Hyde, um fotógrafo que, entre outros, teve clientes como Kim Kardashian, Ariana Grande, Donald Glover e Snoop Dog. A história surgiu na conta de Instagram “Diet Prada”, nos últimos dias, e teve como ponto de partida as conversas de Sunnaya. Mas uma bola de neve nas redes sociais acabou por destapar os alegados abusos de dois fotógrafos a modelos anónimas. O outro fotógrafo na equação é Timur Emek, que trabalha com a Victoria's Secret, por exemplo. O “El País” contou a história esta quinta-feira.

O diário espanhol revela que a forma de atuar de Emek era semelhante à de Hyde, aproveitando a fama para procurar jovens modelos e agendar sessões privadas, exigindo nudez naqueles trabalhos. Nas redes sociais, em resposta às publicações da “Diet Prata” e das conversas de Sunnaya, várias mulheres denunciaram toques indesejados e avanços de natureza sexual de Timur Emek nas sessões fotográficas.

Emek, outrora um estagiário em fotojornalismo, é um fotógrafo de Nova Iorque que normalmente trabalha no mundo da moda, pode ler-se no seu website. Entre 2010 e 2012 trabalhou para uma agência de notícias em Berlim, a cidade onde nasceu. Emek publicou fotografias em revistas como Vogue, Elle e GQ.

Kim Kardashian, que trabalhou com Hyde, reagiu poucos dias depois à polémica. “Tenho lido todas as mensagens e histórias de mulheres sobre o comportamento indesculpável e desapropriado do fotógrafo com quem trabalhei no passado. A minha experiência pessoal foi sempre profissional, e estou profundamente chocada, triste e desiludida por saber que outras mulheres tiveram experiências muito diferentes”, escreveu numa story no Instagram, aqui citada pelo “Huffington Post”. E rematou: “Apoio todo o direito das mulheres de não serem assediadas, nem requisitadas ou pressionadas para fazerem algo que não estão confortáveis para fazer. Não podemos permitir que este tipo de comportamento passe despercebido e aplaudo aquelas que falaram”.

Nos últimos dias, a hashtag #CancelMarcusHyde foi tendência no Twitter. O Instagram desativou duas contas do fotógrafo depois das acusações de Nash, diz o "Buzzfeed".

Ariana Grande, a artista que também foi fotografada por Marcus Hyde, foi outra das intervenientes nesta história, ajudando a dar-lhe outra dimensão. “Acabo de ver algumas stories realmente chocantes e desoladoras e detesto que isto tenha de ser uma conversa, mas, por favor, não façam sessões com fotógrafos que vos façam sentir incomodadas ou que vos façam sentir que têm de tirar a roupa contra a vossa vontade. Se querem, perfeito. Se não querem, por favor não o façam. Se vos dizem que têm de pagar mais por posar vestidas é mentira e tenho muita pena que vos tenha acontecido isso. Prometo que há muitos fotógrafos talentosos, respeitosos e porreiros por aí.”