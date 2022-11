Dezasseis militares norte-americanos detidos por tráfico de pessoas e de droga

Dezasseis fuzileiros norte-americanos da base Pendleton, em San Diego, no sul da Califórnia, foram esta quinta-feira presos por suposta participação em várias atividades ilegais, incluindo tráfico de pessoas e de droga.

"Os 16 'marines' foram detidos por alegado envolvimento em várias atividades ilegais, desde tráfico de pessoas até crimes relacionados com drogas", afirma em comunicado a 1.ª Divisão da Marinha norte-americana num comunicado.

O documento adianta que as detenções resultaram de informações obtidas durante uma investigação anterior relacionada com tráfico de pessoas.

A mesma entidade acrescenta que outros oito elementos deste corpo militar foram interrogados por suposta participação em atividades criminais ligadas a drogas, que não estão relacionadas com as que motivaram as detenções de hoje.

Nenhum dos detidos ou interrogados hoje, cujas identidades não foram divulgadas, participaram no programa especial de segurança na fronteira com o México.

"A 1.ª Divisão da Marinha está comprometida com a justiça e o Estado de direito e continuaremos a cooperar totalmente com os Serviços de Investigação Criminal", refere ainda o comunicado.