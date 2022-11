“Têm de ouvir a ciência”. Greta Thunberg responde a deputados franceses que lhe chamaram “Justin Bieber da ecologia”

A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, atacou esta terça-feira os deputados franceses que troçaram dela. “Não têm de nos ouvir a nós mas têm de ouvir a ciência”, disse, depois de ela e de outros jovens terem sido convidados a falar na Assembleia Nacional.

No seu discurso, em inglês, Thunberg respondeu aos críticos e reafirmou o seu apelo por ações urgentes dos governos para reduzir as emissões de carbono. As crianças tornaram-se “os vilões” por ousarem dizer aos políticos “coisas desconfortáveis” sobre as alterações climáticas, acusou.

“E apenas por citarmos e agirmos em relação a estes números, a estes factos científicos, recebemos quantidades inimagináveis de ódio e ameaças. Deputados e jornalistas ridicularizam-nos e mentem sobre nós”, acrescentou.

“Não precisamos de gurus apocalípticos”

O deputado do partido Rassemblement National (RN, de extrema-direita) Sébastien Chenu disse ao canal de televisão BFM TV que “não o podem obrigar a ajoelhar-se, a ir aplaudir o Justin Bieber da ecologia, uma espécie de criatura mediática que vai enunciar banalidades”. Chenu esclareceu não ser um “cético do clima”.

Em declarações à televisão France 2, Jordan Bardella, eurodeputado do RN, equiparou os esforços de Thunberg a uma “ditadura de emoção perpétua”.

Guillaume Larrivé, candidato à liderança do partido Lés Républicains (LR, de direita), instou os seus “colegas deputados a boicotarem Thunberg na Assembleia Nacional”. “Para lutar inteligentemente contra o aquecimento climático, não precisamos de gurus apocalípticos, mas de progresso científico e de coragem política”, acrescentou, numa mensagem publicada no Twitter.

“Uma profetisa de calções”

Julien Aubert, que também disputa a liderança dos LR, disse para não contarem com ele para “aplaudir uma profetisa de calções”, sugerindo que Thunberg devia ganhar o “Prémio Nobel do Medo”.

Membros de outros partidos, como os ecologistas e o En Marche!, do Presidente Emmanuel Macron, apoiaram a passagem da ativista pelo Parlamento. “Larrivé e Aubert estão a fazer um jogo interno por trás da luta contra as alterações climáticas”, acusou Delphine Batho, líder do Génération Écologie.

Greta Thunberg passou o último ano letivo a faltar às aulas todas as sextas-feiras, tentando alertar para a urgência de medidas consequentes no combate às alterações climáticas, e inspirou milhões de jovens em todo o mundo a fazerem o mesmo. Falou em importantes palcos mundiais, nomeadamente numa cimeira do clima da ONU e no Parlamento Europeu, e já se encontrou com o Papa. Três deputados noruegueses nomearam-na para o Prémio Nobel da Paz.