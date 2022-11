Venezuela. Parlamento aprova regresso ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca

O parlamento da Venezuela, no qual a oposição tem maioria, aprovou esta terça-feira a Lei de Reincorporação ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), um pacto de defesa mútua regional perante ataques armados.

Com o TIAR, a oposição venezuelana espera conseguir apoio regional para pressionar o Governo do Presidente, Nicolás Maduro, a regressar à democracia, com distintas ações, entre elas a rutura de relações diplomáticas, sanções económicas e até uma eventual ação de defesa do presidente do parlamento, o opositor Juan Guaidó.

O regresso da Venezuela ao TIAR foi aprovado por unanimidade pelos deputados que participaram numa sessão que se realizou na Praça Alfredo Sadel de Las Mercedes, no leste de Caracas.

A aprovação, em segundo debate, teve lugar a pedido de Juan Guaidó que, há seis meses, jurou assumir as funções de presidente interino da Venezuela e que insiste estar cada vez mais próxima a saída de Nicolás Maduro do poder.

"O TIAR não é mágico, não é um botão que pressionemos e amanhã tudo se solucionará", disse o opositor.

Segundo Juan Guaidó, a aprovação do TIAR permitirá avançar com "alianças internacionais" centradas na "proteção e defesa do povo e da soberania venezuelana", assim como responder à crise humana no país.

No entanto, Juan Guaidó precisou que o parlamento deve agora obter o apoio dos países da região para ativar este mecanismo, que deverá ainda ser aprovado pela Organização de Estados Americanos.

Guaidó insistiu que é o "presidente interino" da Venezuela "por mandato da Constituição", acusou Nicolás Maduro de "ditadura" e explicou que a realização da sessão naquela praça se deveu à decisão da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) de impedir o acesso da imprensa ao Palácio Federal Legislativo.

Na sessão, o presidente do parlamento deu as boas-vindas a vários deputados do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo) que disse estarem presentes naquela praça.

Apesar de aprovado pela oposição, o regresso da Venezuela ao TIAR conta com o voto contrário do Governo venezuelano que considera "nulas" as decisões do parlamento por não acatar algumas decisões do Supremo Tribunal de Justiça. Estas são, por sua vez, questionadas pelos oposirores.

O Tratado Interamericano de Assistência Recíproca ou Tratado do Rio é um pacto de defesa mútua interamericano assinado em 2 de setembro de 1947 no Rio de Janeiro (Brasil) e que entrou em vigor a 12 de março de 1948.

Fazem parte do TIAR Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Bahamas e Canadá.

Fizeram parte do TIAR mas depois retiraram-se México, Cuba, Nicarágua, Bolívia e Equador.

O Governo venezuelano retirou o país do TIAR em junho de 2012, mas em finais de abril último o parlamento da Venezuela aprovou iniciar um processo de adesão.