Trump diz que podia ganhar guerra no Afeganistão “numa semana” mas não quer apagar país “da face da Terra”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta segunda-feira que poderia ganhar a guerra no Afeganistão “numa semana” mas que não queria apagar o país “da face da Terra”. Num encontro na Casa Branca com o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, Trump aceitou mediar a disputa de Caxemira, alegando que a Índia também o tinha convidado mas Nova Deli já desmentiu.

Khan tenta recuperar mais de mil milhões de dólares em ajuda americana depois de Trump a ter cortado no ano passado sob a acusação de que Islamabade não fazia o suficiente para combater o terrorismo. “O problema era que o Paquistão não estava a fazer nada por nós. Eram subversivos”, acusou o Presidente norte-americano, acrescentando que a ajuda poderá ser restaurada “dependendo do que for trabalhado”.

“Para ser honesto, penso que temos uma melhor relação com o Paquistão agora do que quando estávamos a pagar esse dinheiro”, sublinhou Trump.

“Não quero matar 10 milhões de pessoas”

Referindo-se à guerra no Afeganistão, que já dura há 18 anos, o Presidente dos Estados Unidos esclareceu: “O Paquistão vai ajudar-nos a desembaraçarmo-nos. Somos como polícias. Não estamos a combater numa guerra. Se o quiséssemos fazer, eu venceria essa guerra numa semana. Mas não quero matar 10 milhões de pessoas. O Afeganistão poderia ser apagado da face da Terra. Não quero seguir esse caminho.”

Trump disse também haver esperança de que os talibãs falem sobre paz nos próximos dias. Depois do encontro, um comunicado da Casa Branca referia: “O Paquistão tem feito esforços para facilitar as negociações de paz no Afeganistão, e vamos pedir-lhes que façam mais. O caminho para uma parceria forte e duradoura entre o Paquistão e os EUA é trabalhar em conjunto para encontrar uma solução pacífica para o conflito no Afeganistão.”

Caxemira: “Se puder ajudar, adoraria ser um mediador”

Khan pediu a mediação americana na disputa de Caxemira com a Índia. Trump respondeu que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, lhe havia feito um pedido semelhante. “Se eu puder ajudar, adoraria ser um mediador. Não dá para acreditar que dois países incríveis, que são muito, muito inteligentes e têm lideranças muito inteligentes, não consigam resolver um problema como esse. Se quiser que eu medeie ou arbitre, estou disposto a fazê-lo”, prometeu.

O primeiro-ministro paquistanês garantiu que Trump terá “as orações de mais de mil milhões de pessoas se puder mediar ou resolver este problema”. No entanto, o Governo indiano fez saber que não tinha feito tal pedido.

“Nenhum pedido desse tipo foi feito ao Presidente dos EUA. A Índia tem tido uma posição consistente de que todas as questões pendentes com o Paquistão são discutidas apenas unilateralmente”, escreveu no Twitter o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Raveesh Kumar.

De acordo com a imprensa paquistanesa, não havia ninguém do Departamento de Estado norte-americano para receber Khan quando este chegou aos EUA no fim de semana. O primeiro-ministro paquistanês teve de apanhar um shuttle do aeroporto em vez de ser transportado de limusina, como é costume.