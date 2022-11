Relatórios oficiais ilibam ex-ministro do Ambiente francês envolvido em polémica de gastos excessivos

Dois relatórios oficiais afirmaram esta terça-feira não ter encontrado irregularidades nas despesas realizadas pelo ex-ministro do Ambiente francês François de Rugy, que renunciou ao cargo ministerial na semana passada após uma polémica relacionada com gastos luxuosos.

Tornados hoje públicos, os dois relatórios, um elaborado pelo gabinete do primeiro-ministro francês e outro pelo Parlamento, foram pedidos depois dos 'media' franceses terem revelado que o ex-ministro da Transição Ecológica e Solidária (a designação em França para o ministro do Ambiente) François de Rugy teria utilizado dinheiros públicos para pagar jantares de luxo, com lagosta e champanhe, a pessoas que pertenciam ao seu círculo social e ao da sua mulher Séverine de Rugy, jornalista de uma revista de celebridades.

Tais jantares teriam ocorrido numa altura em que François de Rugy era presidente da Assembleia Nacional (câmara baixa do Parlamento francês), entre 2017 e 2018, segundo a imprensa francesa.

Um dos relatórios focou-se sobre os jantares realizados por De Rugy, tendo concluído que "não tinham sido encontradas irregularidades". O documento admitiu, porém, que o caso concreto de três jantares, que apresentavam custos muito acima da média, foi encarado com alguma apreensão.

Já o relatório desenvolvido pelo gabinete do primeiro-ministro francês analisou os gastos feitos por François de Rugy, na ordem dos 63 mil euros, para remodelar a sua residência oficial. O documento concluiu que as regras foram "globalmente respeitadas".

Poucos dias depois de ter garantido que não iria renunciar ao cargo ministerial, François de Rugy, o número "dois" do Governo francês, anunciava a sua demissão a 16 de julho, afirmando então que estava a ser vítima de um "linchamento dos 'media'".