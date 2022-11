Despedidos os agentes da polícia que sugeriram que Alexandria Ocasio-Cortez deveria levar um tiro

Um dos agentes da polícia escreveu no Facebook que a candidata democrata Alexandria Ocasio-Cortez é uma “idiota” e que deveria levar um tiro e outro polícia fez “like”. Foram os dois despedidos esta segunda-feira, segundo informou esta terça-feira o Departamento da Polícia de Gretna, no Louisiana. “Este incidente é uma vergonha para o nosso departamento”, afirmou o chefe da polícia, citado pela CNN.

A publicação foi feita dias depois de Donald Trump, Presidente norte-americano, ter sugerido há mais de uma semana que quatro congressistas democratas, incluindo Alexandria Ocasio-Cortez, deveriam “regressar” aos países “de onde vieram”, embora três delas tenham nascido nos EUA. Já no domingo, voltou à carga e, numa série de tweets, disse não ser capaz de acreditar que as referidas congressistas “sejam capazes de amar” os EUA. “Elas deviam apresentar as suas desculpas à América (e a Israel) pelas coisas horríveis (e odiosas) que disseram”. Estão a destruir o Partido Democrata, mas são pessoas fracas e inseguras que nunca vão conseguir destruir a nossa grande Nação!”, escreveu Trump.

O Presidente norte-americano foi muito criticado pelas suas declarações, mas houve quem demonstrasse concordar, em parte, com ele. É o caso de um grupo republicano do Illinois que publicou fotografias no Facebook das quatro congressistas (as outra três são Ilhan Omar, eleita pelo Minnesota, Ayanna Pressley, eleita pelo Massachusetts e Rashida Tlaib, pelo Michigan), e na segunda-feira, referindo-se às mesmas como jiadistas, pediu desculpa por isso. E o caso também de um pastor da Virgínia que colou um cartaz à porta da sua igreja a dizer: “América: ama ou vai embora”.

Uma publicação feita em reação a uma notícia falsa

A publicação de Charles Rispoli, o agente da polícia que disse que Ocasio-Cortez merecia levar um tiro, foi feita em resposta a outra publicação, de um site de notícias satíricas, segundo o qual a candidata democrata acreditava que as tropas norte-americanas ganhavam demasiado para as funções que desempenhavam. Afirmação que Ocasio-Cortez nunca terá feito.

Arthur Lawson, o chefe da polícia de Gretna, considerou que os dois agentes “agiram de uma forma nada profissional ao sugerirem que uma congressista norte-americana devesse ser alvo de violência”. E foram despedidos por terem “violado as normas do departamento da polícia que dizem respeito às redes sociais, que conheciam bem”.