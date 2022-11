Chernobyl e o efeito HBO: depois do boom do dark tourism, o empurrão do Governo: “Era uma parte negativa da marca Ucrânia. É tempo de mudar”

Chamam-lhe “dark tourism”. Ou turismo negro. Quando um lugar, queimado pela tragédia ou com o cheiro da morte na lembrança, recebe muitos visitantes exatamente por essa razão, chamam-lhe assim, dark tourism. Não é raro ver-se nas redes sociais, esses antros da sensibilidade, publicações com noções de estética em palcos como Auschwitz, por exemplo. Pompeia, por exemplo, recebe turistas há séculos.

Em Chernobyl e Pripyat, na Ucrânia, está a acontecer o mesmo. Foi o palco do desastre nuclear que assombrou aquela região (e o mundo) em 1986, levando à criação da radioativa zona de exclusão. Essa zona foi aberta ao público em 2011 e agora, graças à série televisiva da HBO, está a viver um boom de turistas, conta este artigo da CNN. “Chernobyl” é, segundo a HBO, “uma minissérie épica em cinco partes que dramatiza os acontecimentos do acidente nuclear de Chernobyl em 1986, contado pelas histórias das pessoas que fizeram sacrifícios incríveis para salvar a Europa de um desastre inimaginável.”

keystone-france

As visitas, que decorrem nos quatro mil quilómetros quadrados à volta da central nuclear, só podem acontecer com um guia acreditado. “Temos observado um aumento de 35% nas reservas”, disse à CNN Victor Korol, diretor da SoloEast, uma das operadoras que leva turistas àquela área há 20 anos. “A maioria diz que reservou depois de ter visto a série. É como se vissem e saltassem logo para um avião.” O preço dessa tour é cerca de 90 euros por dia. Mas uma pesquisa rápida no Google demonstra que a oferta é vasta e que os valores podem passar os 200 euros.

O dark tourism leva estas pessoas, principalmente, para perto do reator nuclear e do parque de diversões de Pripyat. Uma simples pesquisa por “Ferris Wheel at Pripyat” no Instagram” (AQUI) ajuda a compreender o fenómeno. Afinal, trata-se de uma cidade-fantasma, onde os residentes viveram, há pouco mais de 30 anos, o terror, medo e consequências de uma explosão nuclear. Morreram 31 pessoas devido à explosão, mas a exposição àquelas substâncias terão causado problemas de saúde incalculáveis a milhares. De acordo com a Greenpeace, diz a CNN, aquela explosão terá levado à morte posteriormente de qualquer coisa como 200 mil pessoas.

Esse lado sombrio dos homens e mulheres que visitam aquele lugar marcado pela dor, morte e silêncio levaram o produtor da série “Chernobyl” a reagir em meados do mês de junho. “É maravilhoso que ‘Chernobyl’ tenha inspirado uma onda de turismo à zona de exclusão. Mas, sim, eu tenho visto as fotos por lá. Se visita [aquele lugar], por favor lembre-se que uma terrível tragédia aconteceu ali. Comportem-se com respeito por todos aqueles que sofreram e se sacrificaram.”

sopa images

Ouvido noutra altura pela CNN Travel, um professor de História de uma universidade holandesa esboçou uma teoria: “É quase como viver no limite se vais a um lugar onde pessoas morreram mesmo. Confronta-as com a própria mortalidade”, refletiu Karel Werdler.

Mas esta realidade preocupa pouco o Executivo ucraniano, é antes uma oportunidade. De acordo com este artigo da revista “Mental Floss”, o presidente daquele país do Leste, Volodymyr Zelensky, declarou que aquele lugar, outrora um dos mais perigosos do mundo, será oficializado como destino turístico. “Temos de dar a este território da Ucrânia uma nova vida”, revelou no comunicado. “Até agora, Chernobyl era uma parte negativa da marca Ucrânia. É tempo de mudar isso. Chernobyl é um lugar único no planeta, onde a natureza vive depois de um desastre global provocado pelo homem, onde há uma cidade-fantasma real. Temos de mostrar este lugar ao mundo: cientistas, ecologistas, historiadores e turistas.”

Zelensky anunciou ainda que haverá a criação de um corredor seguro, checkpoints, novos trilhos e renovação dos antigos e até cairá a proibição de não ser possível tirar fotografias, esse bem precioso neste tempo das redes sociais.