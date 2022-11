Caças sul-coreanos dispararam tiros de aviso depois de aviões militares russos violarem espaço aéreo

Jatos da Coreia do Sul dispararam tiros de advertência depois de aviões militares russos terem violado o espaço aéreo do país, anunciaram esta terça-feira autoridades em Seul. Trata-se do primeiro incidente deste tipo entre os dois países.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul informou que três aviões militares russos violaram a chamada zona de identificação aérea sul-coreana ao largo da costa leste. Caças de combate sul-coreanos foram mobilizados para a área para dispararem tiros de advertência.

Os aviões russos começaram por abandonar a área mas voltaram e violaram o espaço aéreo novamente, revelou um funcionário do Ministério, segundo o qual os caças sul-coreanos voltaram a disparar tiros de aviso.

As aeronaves russas sobrevoaram uma ilha disputada pela Coreia do Sul e pela Rússia, primeiro às 09:09 locais e novamente às 09:33, durante poucos minutos de cada vez. “Os militares sul-coreanos realizaram ações táticas, incluindo soltar foguetes e disparar um tiro de alerta”, revela um comunicado da tutela.

Oficiais das embaixadas russa e chinesa vão ser chamados

Horas antes, dois aviões militares chineses já haviam entrado naquele espaço aéreo, primeiro às 06:44 e depois às 07:49, tendo-se encontrado com os aviões russos. Juntos, entraram no espaço aéreo pelas 08:40 e ali permaneceram durante 24 minutos.

O incidente é invulgar, uma vez que a Rússia e a Coreia do Sul raramente entram em conflito. Em junho, durante a reunião do G20 em Osaca, no Japão, os líderes de ambos os países elogiaram as relações bilaterais. O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Coreia do Sul é um dos seus “parceiros-chave” na Ásia.

O único ponto de discórdia é a ilha de Noktundo, que a Rússia reclama como sua e a Coreia do Sul afirma tratar-se de uma importante parte do território coreano, recorda a CNN.

O Ministério da Defesa de Seul acrescentou que planeava convocar oficiais das embaixadas russa e chinesa para registar protestos formais.