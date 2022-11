A rainha Isabel II está à procura de um chef

Um full time de segunda-feira a domingo, com duas folgas pelo meio, uma remuneração a rondar os 25 mil euros por ano e 33 dias de férias. É esta a proposta de trabalho para a vaga de chef do Buckingham Palace. A alimentação é oferecida durante a hora da labuta e dormir por lá também é possível, algo que levaria a uma mudança no salário (na sua versão normal: cerca de €2000 por mês), conta a revista "Mental Floss".

“Juntando-se a uma equipa de profissionais talentosos, você trabalhará com eles para servir comida com os mais altos padrões”, pode ler-se no anúncio, cujo cabeçalho diz “Working for us”. A tarefa prevê circular entre os diferentes trabalhos na cozinha real, recorrendo a produtos de alta qualidade em eventos de diversas naturezas.

Mas o que se espera de um chef em Buckingham? “Como você esperaria, os padrões são excepcionalmente altos aqui e todos os dias são agitados, por isso terá de ser um chef ambicioso e qualificado.” A experiência até pode valer nesta corrida para encher a mesa da realeza mas a família real revela o que realmente procura: “habilidade” e “entusiasmo”, não faltando a tradicional atenção ao “detalhe”.

“O mais importante, no entanto, é ter uma grande paixão por comida e pela indústria do catering, com vontade de aprender novas habilidades”, continua o anúncio, que explica que o candidato escolhido estará a trabalhar entre o palácio em Londres e outras habitações reais.

O prazo para a candidatura termina às 23h55 do próximo domingo (28).

O Palácio de Buckingham tem atualmente seis ofertas de trabalho, entre elas, por exemplo, no gabinete de IT, gestão de projetos de propriedade e controlo de segurança.