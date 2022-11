Ucrânia. “O comediante que se tornou Presidente precisa de uma coligação com uma estrela rock”

O partido Servo do Povo, do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conseguiu cerca de 42% dos votos nas eleições legislativas de domingo. O resultado coloca-o muito à frente da concorrência, tendo a Plataforma da Oposição – Pela Vida (partido pró-Kremlin) ficado remetida a um segundo lugar, com apenas 12,5%.

Zelensky, o antigo comediante de 41 anos que tomou posse em maio como Presidente do país depois de vencer as eleições do mês anterior, sublinhou, após o anúncio dos resultados preliminares, que as “principais prioridades” do seu partido são “acabar com a guerra, devolver os prisioneiros e derrotar a corrupção que persiste na Ucrânia”.

O líder do Servo do Povo, Dmytro Razumkov, disse, citado pelo jornal “Kyiv Post”, que “é muito importante ter uma equipa grande e coordenada focada nos resultados”. Uma das primeiras medidas para reformar o Parlamento será a retirada da imunidade dos deputados, além da introdução de penalizações por falta de comparência, acrescentou.

A comédia e o rock de mãos dadas?

Ainda não está claro se o Servo do Povo precisará de formar uma coligação com um ou mais partidos para governar. Mas Zelensky já sinalizou a disponibilidade do seu partido para conversar com Svyatoslav Vakarchuk, a estrela rock cujo partido, Voz, ficou na quinta posição, com 6,3% dos votos. “Convidámos o senhor Vakarchuk para conversar”, disse Zelensky na sua sede eleitoral. Vakarchuk revelou ser “muito cedo” para falar sobre assuntos específicos, acrescentando, todavia, estar “pronto para conversações com outras forças políticas que têm os mesmos princípios” do seu partido.

O editor do site ZN.UA Alexander Khrebet considera que “os partidos de Zelensky e Vakarchuk têm a mesma plataforma anticorrupção, embora ambos os programas sejam muito difusos e mais construídos com slogans do que com propostas específicas”. E sintetiza ao Expresso: “o partido do comediante que se tornou Presidente precisa de uma coligação com uma estrela rock”.

danil shamkin/nurphoto/getty images

“Uma das maiores limpezas” do Parlamento

O partido Solidariedade Europeia, do antigo Presidente Petro Poroshenko, que Zelensky derrotou em abril com uns expressivos 73% contra 25%, não terá ido além dos 8,7%. O partido União Pan-Ucraniana “Pátria”, da ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko, terá obtido 8,4% dos votos.

“Os resultados mostram que cerca de 70% dos assentos serão ocupados por estreantes que nunca antes foram deputados. Será uma das maiores limpezas do órgão legislativo desde que a Ucrânia conquistou a independência em 1991”, destaca Alexander Khrebet.

Ainda a ligação a oligarcas

O editor do site ucraniano de notícias refere ao Expresso que “a questão da influência dos oligarcas sobre os partidos continua em aberto”: “Igor Kolomoisky, que durante a presidência de Poroshenko estava fora do país e cujo canal transmitia o programa de televisão de Zelensky, ainda não recebeu benefícios políticos do Presidente”.

No entanto, prossegue, “o partido de Vakarchuk está ligado a outro oligarca, Viktor Pinchuk, genro de Leonid Kuchma, o segundo Presidente da Ucrânia”. “O músico e membros do seu partido negam o apoio do oligarca, embora a campanha eleitoral tenha indicado o contrário”, sublinha Khrebet.

“Ucrânia voltou a entrar numa nova era política”

De qualquer modo, o editor não deixa de destacar que “a Ucrânia voltou a entrar numa nova era política”. “Os resultados das eleições presidenciais e legislativas mostraram um grande apelo público por reformas e melhoria das condições de vida. A decisão dos ucranianos de estarem na Europa e de serem Europa é uma responsabilidade partilhada dos cidadãos e do poder. Os cidadãos fizeram a sua escolha através dos votos. Agora, o poder tem todos os pré-requisitos para avançar”, remata.

Na sua campanha, Zelensky prometeu mudanças radicais na antiga república soviética de 42 milhões de habitantes, um dos países mais pobres da Europa, minado pela corrupção e envolvido num penoso conflito com os separatistas pró-russos do leste do país.

O ex-comediante e empresário de espetáculos, sem experiência política, dissolveu um Parlamento que se revelou hostil e convocou legislativas antecipadas para beneficiar da vaga de popularidade e sem esperar pelo escrutínio inicialmente previsto para outubro.