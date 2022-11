Apta para governar. Tremores à parte, Angela Merkel mantém intacta a agenda política

Durou pouco o debate sobre a natureza da cobertura mediática que deveriam ter na comunicação social alemã os três episódios de tremores incontroláveis que Angela Merkel sofreu em frente às câmaras, no decorrer de cerimónias oficiais ao longo das três últimas semanas. De certo modo, limitou-se a perguntar se o estado de saúde da chanceler poria ou não em causa a sua capacidade governativa. Concluiu-se não ser o caso, com base nas lacónicas comunicações difundidas pelo porta-voz da chancelaria e nas palavras que a própria Angela Merkel escolheu para responder aos jornalistas e com as quais abriu a primeira conferência de imprensa a seguir ao mais recente episódio.

Se tal não bastasse, a sequência de atos públicos e decisões políticas constantes da agenda que a chanceler nunca interrompeu levou os media alemãs a escolher não interferir e respeitar aquela que foi decretada como a esfera privada da chefe de Governo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)