Venezuela. Pompeo diz que é “inconcebível” haver eleições com Maduro no país

Pompeo, que falava no sábado aos jornalistas na cidade equatoriana de Guayaquil, onde manteve uma reunião com o Presidente do Equador, Lenín Moreno, afirmou que "seria inconcebível poder ter eleições que realmente representam o povo venezuelano se Maduro continuar presente no país".

O secretário de Estado norte-americano respondia a uma questão dos media sobre a permanência de Nicolás Maduro na Venezuela durante uma eventual transição de poder na Venezuela.

Por sua vez, o vice-ministro da diplomacia russa, Serguéi Riabkov salientou, também no sábado à noite, que a "legalidade" de Nicolás Maduro "não pode ser discutida".

O vice-ministro da diplomacia russa, que participa em representação de Moscovo como país observador na reunião ministerial do Movimento de Países Não-Alinhados em Caracas, acrescentou que as sanções impostas por Washington à Venezuela são "um enorme problema" e uma "tentativa de golpe de Estado".

Aquele responsável russo salientou ainda que a "legalidade das autoridades [venezuelanas] não pode ser discutida".