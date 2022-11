Presidente do México considera “desumana” a prisão perpétua aplicada a El Chapo

O presidente mexicano, Andrés López Obrador, considerou "desumana" a pena de prisão perpétua aplicada por um tribunal norte-americano ao famoso traficante Joaquín Guzmán, conhecido por El Chapo. Guzmán tinha sido condenado por uma variedade de crimes em fevereiro, e esta semana conheceu a pena. Falando quinta-feira numa conferência de imprensa, Obrador sugeria que "uma sentença para toda a vida numa cadeia hostil, dura, desumana" tirava o sentido à vida. E acrescentou: "Tenho muitas vítimas em mente. É algo muito doloroso".

Com 33 mil vítimas mortais em 2018, muitas delas apanhadas em guerras entre gangues, o México permanece um dos países mais violentos do mundo. Uma nova polícia militarizada criada por Obrador ainda não parece ter ajudado a baixar os números, mas ele manifestou-se otimista: "Achamos que aos poucos o número de incidentes criminais vai declinar", disse durante a conferência de imprensa.

Para ele, o problema principal tem a ver com valores. "Continuaremos a criar uma sociedade melhor, apoiada em valores, que não se baseia em acumular riqueza material, dinheiro ou luxo", explicou.

Guzmán, que se notabilizou por duas espetaculares fugas da cadeia - a última das quais através de um longo túnel que saía da sua cela numa prisão supostamente de alta segurança onde as câmaras o filmavam o tempo todo - foi extraditado o ano passado para os EUA.

Tido a certa altura por um dos homens mais ricos do mundo, o traficante acumulou um enorme património espalhado no país e no estrangeiro, que agora o México vai tentar recuperar, a fim de o usar no combate à pobreza. "Esses bens pertencem ao México e o assunto será tratado numa base legal. Creio que os Estados Unidos concordarão", disse López Obrador na conferência de imprensa.