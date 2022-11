Homem pega fogo a si próprio à frente da embaixada japonesa em Seul

Um homem de 70 anos pegou fogo a si próprio no interior de um carro estacionado à frente da embaixada japonesa em Seul, capital da Coreia do Sul, informaram as autoridades esta sexta-feira.

Segundo um comunicado dos bombeiros, o homem “terá usado 20 litros de gasolina e gás butano e tentado imolar-se”. O incidente ocorreu na madrugada de hoje, cerca das 3h00 da manhã (menos sete horas em Portugal), tendo o homem morrido com queimaduras no peito, braços e rosto, horas depois de ter sido levado para o hospital. Por enquanto, são estes os únicos pormenores que se conhecem.

O incidente ocorre num contexto de alguma tensão entre o Japão e a Coreia do Sul por causa de questões históricas, em específico as que dizem respeito à governação colonial japonesa. Seul exige novas compensações financeiras por trabalhos forçados durante a ocupação japonesa. O momento é de crise diplomática, mas também de quase crise comercial, não tivesse o Japão imposto controlos à exportação de materiais usados na indústria tecnológica (chips e smartphones) e de materiais semicondutores sul-coreanos, setores líderes no panorama nacional.

O sogro do homem que se imolou terá sido uma das muitas vítimas de trabalho forçado de empresas japonesas durante a guerra, daí a sua decisão de imolar-se. Tê-lo-á feito, também, como forma de protesto contra as restrições de exportação impostas por Tóquio, avançou um canal de televisão sul-coreano. A polícia e os bombeiros recusaram-se a comentar as possíveis motivações do homem, dizendo que está em curso uma investigação.

Controlos “mais apertados” na exportação de materiais para fabricantes sul-coreanos de chips

A questão da compensação dos sul-coreanos pelo trabalho forçado durante a ocupação japonesa da península tem prejudicado as relações entre os aliados asiáticos mais próximos dos EUA, lembra a agência de notícias Reuters.

O Ministério do Comércio da Coreia do Sul reiterou pedidos para Tóquio promover conversações sérias até à próxima quarta-feira sobre os controlos “mais apertados” na exportação de materiais de alta tecnologia para os gigantes sul-coreanos de fabricação de chips. As restrições foram impostas pelo Japão no início do mês.

Lee Ho-hyeon, diretor-geral daquele Ministério, sublinhou que o plano de retirada da Coreia do Sul da lista de países com restrições mínimas de comércio deve basear-se em “provas e factos claros”. “Há grandes preocupações de que tal medida tenha um impacto grave não apenas nas economias de ambos os países, mas também na cadeia de fornecimento global”, acrescentou.

Ministro japonês das Relações Exteriores convoca reunião com embaixador da Coreia do Sul

O ministro japonês das Relações Exteriores, Taro Kono, convocou esta sexta-feira o embaixador da Coreia do Sul no Japão para uma reunião. Ao chegar ao Ministério das Relações Exteriores em Tóquio, Nam Gwan-pyo foi informado de que Seul precisa de tomar medidas rápidas para corrigir o que o Governo nipónico considera ser uma violação da lei internacional.

O ministro Taro Kono voltou a instar Seul a retificar uma decisão do ano passado do Supremo Tribunal da Coreia do Sul que ordenava que duas empresas japonesas compensassem os trabalhadores do tempo da guerra. “O que o Governo sul-coreano está a fazer agora equivale a subverter a ordem internacional do pós-guerra”, disse o chefe da diplomacia japonesa no início do encontro.

Na quinta-feira, o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, reuniu-se com os principais líderes partidários e prometeu trabalhar com eles para resolver o diferendo com o Japão. Um conselheiro de segurança nacional informou os deputados que Seul poderá vir a reconsiderar um pacto de partilha de informações secretas com o Japão se a disputa se agravar.