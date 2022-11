Desmantelada rede que extorquiu €500 mil a mulheres espanholas

As autoridades espanholas desmantelaram esta sexta-feira uma rede criminosa de cidadãos nigerianos que extorquiram 500 mil euros a 15 mulheres no país. A maioria das vítimas eram idosas, solitárias e com uma situação financeira difícil.

A detenção de dois membros da rede ocorreu após uma operação policial que decorreu durante o dia de hoje em várias habitações em Alicante, Terrasa e Valência, na sequência de uma queixa feita há cerca de três semanas. Um terceiro elemento do grupo conseguiu, contudo, escapar das autoridades.

Durante essa operação, a polícia espanhola apreendeu vários computadores portáteis, balanças, assim como haxixe, marijuana e nove mil euros em notas, refere o jornal “El Mundo”.

Em causa estava um esquema de fraude em que os três homens nigerianos se faziam passar por cidadãos norte-americanos militares ou funcionários de ONG que enviavam fotos e cartas com uma linguagem romântica para mulheres espanholas em situação vulnerável.

Depois de conquistarem as mulheres à distância, acabavam por convencê-las a emprestar-lhes dinheiro alegando que necessitavam dessa quantia para viajar para Espanha de forma a se encontrarem ou que para regularizar uma dívida.

Os três suspeitos deverão ser acusados dos crimes de fraude continuada, falsidade documental e possivelmente de organização criminal, devendo ser em breve presentes a tribunal para aplicação das medidas de coação.