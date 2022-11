Antes de uma operação, música pode ser tão eficaz a acalmar o doente como um medicamento

Uma canção concebida especificamente para ser relaxante mostrou ser tão eficaz a acalmar doentes antes de uma operação como um medicamento usado para o mesmo fim. Assim conclui um estudo agora publicado no"British Medical Journal", uma revista médica de referência.

O estudo, efetuado por investigadores da Universidade da Pensilvânia sobre um universo de 157 doentes, separou dois grupos de doentes. Uns recebiam um medicamento ansiolítico chamado Midazolam, outros ouviam durante três minutos o tema Weightless, da banda britânica Marconi Union, enquanto recebiam uma anestesia local.

Os dois procedimentos mostraram ser igualmente eficazes de acalmar os doentes. Isso é importante, pois as hormonas de stresse podem afetar a recuperação, e com a música, ao contrário dos medicamentos, não há efeitos secundários.

Um dos autores do estudo explicou os resultados obtidos: "A música acende a área emocional do cérebro, o sistema de gratificações e as vias do prazer. Significa que os doentes podem estar no seu próprio mundo, sentir-se confortáveis e manterem-se plenamente em controle".

Mesmo assim, ao que parece, os doentes queixaram-se de duas coisas. Uma, que teriam preferido serem eles a escolher a música. E outra, que os auscultadores prejudicavam a comunicação, pois eram do tipo que cancela os ruídos exteriores.