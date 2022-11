Afinal são dois os navios arrestados pelo Irão (um britânico e outro da Libéria): “Inaceitável”

Jeremy Hunt, candidato britânico a primeiro-ministro mas ainda ministro dos Negócios Estrangeiros, confirmou em comunicado que dois navios foram apreendidos pelo Irão. Depois de um navio britânico ter feito uma curva acentuada em direção à costa iraniana, a norte, um outro, com bandeira da Libéria, o Mesdar, efetuou exatamente a mesma trajetória, sugerindo que ambos os petroleiros foram apreendidos. A manobra do segundo navio aconteceu cerca de 40 minutos depois de o Stena Impero a ter executado, segundo dados consultados pela BBC junto da Refinivit, um empresa de análise de risco que monitoriza as trajetórias de navios.

“Estou extremamente preocupado com o arresto de dois navios por parte das autoridades iranianas perto do estreito de Ormuz. Vou entrar em breve numa reunião de emergência para rever a informação que já temos e tentar garantir a libertação rápida das duas embarcações - um com bandeira britânica, outro com bandeira da Libéria”, escreveu Hunt em comunicado.

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse ainda que não há cidadãos britânicos a bordo dos petroleiros. “As tripulações são constituídas por cidadãos de várias nacionalidades mas a informação mais recente diz-nos que não existe ninguém britânico a bordo”, acrescentou.

Para Hunt, a apreensão dos navios é “inaceitável” e é essencial que “a liberdade de navegação seja mantida”.

