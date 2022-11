Trump confirma que o exército norte-americano abateu um drone iraniano no estreito de Ormuz

Donald Trump afirmou esta quinta-feira que a Marinha norte-americana abateu um drone iraniano no estreito de Ormuz como medida de defesa, já que o aparelho se movimentava perto das posições militares norte-americanas.

Segundo a Associated Press, Trump disse que esta é a “mais recente ação hostil do Irão contra embarcações a operar em águas internacionais". Os Estados Unidos, acrescentou, "têm o direito de defender os cidadãos, estruturas e interesses e apelamos a todas as nações que condenem as tentativas do Irão de perturbar a liberdade de navegação global e de comércio”.

"O drone foi imediatamente destruído", assegurou ainda o Presidente dos Estados Unidos. Já um porta-voz do Pentágono acrescentou que o drone se aproximou "ameaçadoramente" de um navio norte-americano, um USS Boxer.