Quem pedir para trabalhar no Reino Unido depois do Brexit vai ter “identificação digital”

Cada novo imigrante europeu que chegar ao Reino Unido para trabalhar, depois de concretizado o Brexit, vai ter uma “identidade digital” única, emitida no momento em que peçam permissão para entrar no país, segundo documentos internos do Ministério do Interior aos quais a Sky News teve acesso.

Cada imigrante terá uma “identidade digital única” que será “carimbada” digitalmente quando entrar no país. Esta identidade digital vai ser “verificada por empresas empregadoras e prestadores de serviços públicos para aferir se determinada pessoa pode aceder aos serviços, trabalhar legalmente ou pedir ajudas estatais”, lê-se no documento.

Alguns deputados já se revelaram contra este método por, por exemplo, poder abrir a porta à vigilância governamental dos cidadãos. Chi Onwurah, deputada do Labour, disse à Sky News que a identificação digital “pode gerar oportunidades para monitorizar e seguir cidadãos e também torna mais apetecível o roubo de dados”.