Passageira descontrolada que obrigou avião a voltar ao aeroporto de partida vai ter de pagar 85 mil libras

Uma passageira que se comportou de forma agressiva e descontrolada durante um vôo que seguia de Londres para a Turquia, obrigando o piloto a regressar ao aeroporto de Stansted, escoltado por dois jatos militares, vai ter de pagar 85 mil libras (94,59 mil euros) pela despesa em que obrigou a companhia a incorrer.

Foi a 22 de junho passado que tudo aconteceu. Chloe Haines, de 25 anos, terá gritado e pontapeado membros da tripulação e outras pessoas, além de tentar abrir as portas de saída durante o vôo. Mesmo depois de manietada, continuou o seu comportamento perigoso, levando o aparelho a dar meia-volta e levando à intervenção dos jatos da força aérea.

Assim que o avião aterrou em Standsted, Haines foi detida. Ficou em liberdade condicional, mas agora soube que a companhia aérea, a Jet2, lhe vai exigir o reembolso do que pagou por causa dela. "Miss Haines foi um dos casos mais sérios de comportamento disruptivo de um passageiro que jamais tivemos. Ela agora deve enfrentar as consequências dos seus atos", disse o CEO da Jet2, Steve Heapy.

"Vamos processá-la vigorosamente para recuperar os custos que incorremos como resultado deste desvio", acrescentou Heapy. "Enquanto companhia aérea amiga das famílias, temos uma abordagem de tolerância zero absoluta a comportamento disruptivo, e esperamos que este incidente, com as suas consequências muito sérias, sirva como um forte aviso a outras pessoas que julguem poder-se comportar desta forma".

Um dos homens que ajudou a controlar fisicamente Haines, um antigo segurança de sítios noturnos, diz que só viu reações como as dela em gente encharcada em ácido.