Imagem de perna amputada em pacotes de tabaco afinal são de um homem que a perdeu numa agressão

Um homem de 60 anos a quem foi amputada uma perna teve a desagradável surpresa de descobrir uma foto da sua deficiência nos avisos que constam em pacotes de tabaco que circulam na União Europeia. O homem, um albanês residente em Metz, França, garante nunca ter dado autorização para a sua imagem ser usada.

Os pacotes, que contêm tabaco de enrolar, foram comprados pelo filho do homem no Luxemburgo. Ao ver a imagem - acompanhada pela frase "O tabaco bloqueia as artérias" - ele reconheceu as cicatrizes distintivas do pai, e avisou-o. O pai, que diz ter perdido a perna não por causa do tabaco mas em resultado de um tiroteio na Albânia há mais de vinte anos, escreveu à União Europeia a exigir uma explicação.

Ele acha que a imagem foi tirada num hospital onde se dirigiu há uns meses para indagar da possibilidade de colocar uma prótese. E manifesta-se indignado pelo uso que fizeram da sua deficiência. "É bastante incrível que uma pessoa se descubra a si mesma, sem sua autorização, em pacotes de cigarros por toda a União Europeia", explica o seu advogado.

"O meu cliente sente-se traído, ferido na sua dignidade, por ver a sua deficiência exibida em pacotes de cigarros em tabacarias; temos de admitir que não é simpático", diz o advogado.

A União Europeia, que é responsável pela distribuição dos avisos em questão e recorre a um banco de imagens onde supostamente só aparecem imagens de pessoas que deram o seu consentimento, garante que o homem de Metz não consta lá. "Podemos confirmar que o indivíduo mencionado não surge na nossa biblioteca de alertas de saúde", disse um porta-voz da UE. Mas o advogado do cidadão albanês afirma que vai provar que a imagem mostra, de facto, o seu cliente.