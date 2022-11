Encontrado autor de mensagem colocada numa garrafa atirada ao mar há mais de 50 anos

Mensagens escritas em papéis colocados dentro de garrafas atiradas ao mar há de haver muitas, mas não é comum estas serem encontradas. Portanto, quando se soube, na quarta-feira, que um pescador australiano tinha encontrado uma das mensagens numa garrafa com mais de 50 anos numa praia da costa sul da Austrália, a surpresa foi muita. E ainda mais depois de terem sido divulgadas notícias que dão conta de que o autor da missiva, de nacionalidade britânica, foi encontrado.

Paul Gilmore, que se apresenta na mensagem escrita à mão e datada de 17 de novembro de 1969, como um “rapaz de 13 anos a viajar num navio ao longo costa sul da Austrália, de Fremantle para Melbourne”, encontra-se, segundo explicou a irmã, Annie Crossland, à televisão pública ABC (Australian Broadcasting Corporation), de novo no mar, a bordo de um cruzeiro no mar Báltico.

Quanto à garrafa encontrada, disse: “É absolutamente incrível”, afirmou, acrescentando ter memórias do irmão a escrever cartas e a colocá-las dentro de garrafas sempre que viajavam de barco com a família. Também à ABC, outro dos irmãos de Paul Gilmore, David disse ter tido acesso à mensagem e confirmado que se trata, de facto, da caligrafia do seu irmão. A família deles viveu na Austrália até 1973, tendo depois regressado ao Reino Unido.

Toda esta saga começou depois de um pescador, Paul Elliot, ter anunciado a descoberta da garrafa na costa oeste da Península de Eyre, no sul da Austrália, enquanto pescava com o filho, Jyah. Questionado sobre o assunto pela ABC, o oceanógrafo David Griffin disse que seria impossível a garrafa ter-se mantido à tona durante 50 anos “porque o oceano nunca está parado”. O mais provável, acrescentou, é que tenha estado enterrada durante vários anos e depois voltado ao mar durante uma tempestade.