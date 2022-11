Trump garante que não procura “mudança de regime” no Irão. Líder supremo avisa que Teerão continuará a violar acordo

O Presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu esta terça-feira que a sua Administração não procura uma “mudança de regime” no Irão. “Não estamos de todo à procura disso. Veremos o que acontece. Mas muito progresso tem sido feito”, disse, contrapondo: “Eles não podem ter uma arma nuclear. Não podem testar mísseis balísticos.”

Trump não deu mais informações sobre o “progresso” que afirma estar a ser alcançado mas o Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou que Teerão tinha “pela primeira vez” sinalizado que discutiria os mísseis, sugerindo que isso era resultado da pressão económica dos Estados Unidos.

No entanto, essa alegação foi rapidamente refutada pelo representante iraniano nas Nações Unidas. “Os mísseis do Irão não são, em absoluto e sob qualquer condição, negociáveis com quem quer que seja ou com qualquer país, ponto final”, sublinhou.

“O principal vício dos governos ocidentais é a arrogância”, diz líder supremo

Entretanto, o líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, advertiu que Teerão iria continuar a remover as restrições ao seu programa nuclear. A autoridade máxima do país acusou o Reino Unido, Alemanha e França de terem falhado na manutenção das suas obrigações, ao abrigo do acordo de 2015, de restaurarem o acesso do Irão ao comércio global, especialmente as exportações de petróleo bloqueadas pelas sanções americanas.

“Segundo o nosso ministro das Relações Exteriores, a Europa assumiu 11 compromissos, nenhum dos quais respeitou. Nós respeitámos os nossos compromissos e até fomos para além deles. Agora que começámos a reduzi-los, eles opõem-se. Quão insolente!”, disse Ali Khamenei, avisando: “Começámos a reduzir os nossos compromissos e essa tendência continuará.” Foi a primeira vez que Ali Khamenei assumiu explicitamente que Teerão avançaria com as violações do acordo nuclear de 2015, nota a Al Jazeera.

“O principal vício dos governos ocidentais é a arrogância. Se o país que se lhes opõe é fraco, a sua arrogância funciona. Mas se for um país que sabe e que os enfrenta, eles serão derrotados”, acrescentou o ayatollah.

“Seremos bons para eles mas eles não podem ter uma arma nuclear”, avisa Trump

No ano passado, Trump retirou unilateralmente os EUA do acordo histórico, assinado com potências mundiais, que se destinava a reduzir as ambições nucleares de Teerão em troca da suspensão das sanções económicas. Depois de Washington voltar a impor sanções, no que o regime iraniano apelida de “terrorismo económico”, Teerão anunciou nos últimos dias que recomeçou a enriquecer urânio além do limite de 3,67% estabelecido no acordo e ultrapassou igualmente o limite de 300 quilogramas das reservas de urânio enriquecido.

Após as ameaças de Ali Khamenei, Trump adotou um tom conciliatório, dizendo que Washington quer ajudar Teerão. “Seremos bons para eles, trabalharemos com eles. Vamos ajudá-los de todas as formas que pudermos mas eles não podem ter uma arma nuclear”, sublinhou.

Em junho, o Presidente norte-americano cancelou, em cima da hora, ataques aéreos de retaliação depois de o Irão ter abatido um drone não tripulado dos Estados Unidos. Washington também acusa Teerão de uma série de ataques a petroleiros no Golfo Pérsico.