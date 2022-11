Retirada acusação contra Kevin Spacey por alegado abuso sexual de jovem de 18 anos

Os procuradores do Massachusetts, nos Estados Unidos, decidiram deixar cair a acusação contra Kevin Spacey, que respondia por abuso sexual de um jovem que na altura dos factos tinha 18 anos. É um fim abrupto de um dos processos mais mediáticos associados ao movimento #MeToo e surge após acontecimentos recentes que estavam a debilitar a acusação.

Segundo o "New York Times", que avançou com a notícia, o telemóvel da alegada vítima - objeto essencial no processo de acusação - desapareceu este mês mas há mais: este mês, o jovem que acusava Kevin Spacey desistiu da queixa seis dias após a ter preenchido. Ainda assim, o ator continuava a enfrentar acusações que seriam conduzidas pelos procuradores do Massachusetts - que agora deixaram cair o caso.

Os problemas acentuaram-se na última semana, depois de a alegada vítima ter invocada a quinta emenda para não se pronunciar sobre o telemóvel desaparecido. A quinta emenda da Constituição dos Estados Unidos garante o direito de alguém permanecer em silêncio em tribunal de forma a evitar a autoincriminação.

Depois de todos estes percalços, os procuradores explicam que deixam cair a acusação devido à indisponibilidade da vítima para esclarecer factos.

O alegado crime terá sido cometido em julho de 2016 num restaurante de Nantucket, no Estado de Massachusetts. A presumível vítima de Spacey é um adolescente, filho de Heather Unruh, jornalista de Boston, segundo o jornal “The Boston Globe”. Esta acusou Spacey, em novembro de 2017, de ter enfiado a mão nas calças do filho, de 18 anos, tendo-lhe tocado nos órgãos genitais. Antes disso terá pago várias bebidas ao jovem.

O incidente teria ocorrido no restaurante Club Car, no verão anterior. Segundo Unruh, a demora em divulgá-lo deveu-se à vergonha sentida pelo jovem. Após a formalização da acusação, a jornalista declarou-se “agradada”.