Israel e EUA exigiram que Rússia assegurasse retirada iraniana do Líbano e do Iraque e não apenas da Síria

Israel e os EUA exigiram que a Rússia assegurasse a retirada das forças iranianas do Líbano, do Iraque e da Síria durante um encontro trilateral de conselheiros de segurança nacional no final de junho em Jerusalém, revelou esta terça-feira o canal de televisão israelita Reshet 13.

Segundo o jornal “The Times of Israel”, a exigência foi vista como uma condição para o apoio de Washington e de Telavive a um acordo de longo prazo capaz de garantir a paz na Síria, país devastado por uma guerra civil que se arrasta há mais de oito anos.

Um alto funcionário da Administração norte-americana revelou àquela televisão israelita que a Rússia foi informada de que uma retirada iraniana da Síria não resolveria nada se o problema se deslocasse para o Líbano ou para o Iraque.

Moscovo reitera apoio à presença militar do Irão na Síria

Os conselheiros de segurança nacional dos EUA, John Bolton, e de Israel, Meir Ben-Shabbat, terão aludido especificamente à construção pelo Irão de mísseis de precisão para o Hezbollah no Líbano e ao armamento de milícias xiitas no Iraque com mísseis de longo alcance capazes de atingir solo israelita.

No entanto, após a reunião, o conselheiro de segurança nacional da Rússia, Nikolai Patrushev, manifestou apoio à presença militar de Teerão na Síria, que Telavive vê como uma ameaça à sua segurança.

A conferência trilateral de 25 de junho entre Israel, a Rússia e os EUA foi a primeira deste tipo a ser realizada em Jerusalém e, de acordo com Israel, teve como objetivo específico combater as aspirações nucleares de Teerão e a sua influência em todo o Médio Oriente.

Netanyahu fará “tudo o que for preciso” para travar Irão

Antes do encontro, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse a Patrushev que “não permitirá que o Irão, que pede a aniquilação [de Israel], se estabeleça na fronteira” e que fará “tudo o que for preciso para impedir que [o Irão] obtenha armas nucleares”.

Há muito que Israel procura o apoio russo para exigir que as forças iranianas abandonem a Síria no pós-guerra. O Irão e os seus representantes militares estão a apoiar o regime sírio no conflito, mas Telavive teme que Teerão aproveite a oportunidade para estabelecer bases avançadas na Síria, a partir das quais poderia atacar o Estado judaico.

As forças israelitas já levaram a cabo vários ataques aéreos na Síria contra alegados alvos militares com ligações ao Irão. A Rússia, que mantém laços estreitos com Israel e com o Irão, é vista como um interlocutor potencial entre o Ocidente e Teerão, lembra o jornal israelita.