Presidente da Croácia admite que polícia está envolvida na repressão violenta de migrantes

A Presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović, admitiu pela primeira vez que a polícia do país está envolvida na repressão violenta de migrantes e requerentes de asilo, escreve o jornal “The Guardian” na edição desta terça-feira.

“Falei com o ministro do Interior, com o chefe da polícia e com oficiais no terreno e eles asseguraram-me que não estão a usar força excessiva. Claro que é necessário um bocado de força para empurrar”, disse a chefe de Estado numa entrevista à televisão suíça.

Milhares de refugiados encurralados na Bósnia tentam cruzar a fronteira com a Croácia para chegarem à União Europeia (UE). Ao longo do ano passado, houve vários relatos de que a polícia croata recorreu à força para reprimir aqueles que conseguiram atravessar a fronteira e os devolver depois à Bósnia.

Um padrão de violência sistemática

A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) apelou ao Governo de Zagreb para que parasse com a repressão violenta, uma vez que empurrar pessoas na fronteira é ilegal segundo a legislação internacional. “A negação das políticas abusivas na fronteira por Zagreb e pelas instituições da UE já não é sustentável. Centenas, se não forem milhares, de migrantes e requerentes de asilo foram maltratados por funcionários da fronteira croata e merecem compensação e justiça”, disse Lydia Gall, responsável da HRW para os Balcãs e a Europa de Leste.

Apesar de as histórias serem difíceis de verificar individualmente, o volume de depoimentos reunidos por grupos de defesa dos direitos humanos e jornalistas sugere um padrão de violência sistemática, escreve o “Guardian”. Há mais de cinco mil pessoas em duas cidades bósnias que vivem em instalações improvisadas sem as condições adequadas e esperando chegar à UE.

Governo acusou migrantes de infligirem ferimentos a si próprios

No ano passado, o Ministério croata do Interior acusou os migrantes de transportarem armas e de infligirem ferimentos a si próprios, acrescentando que as autoridades policiais do país sempre respeitaram “os direitos fundamentais e a dignidade dos migrantes”. Em maio deste ano, o Ministério acusou ainda os migrantes de terem fabricado as alegações de violência e sugeriu que os ativistas se faziam passar por polícias croatas, revelou a HRW após reunião com a tutela.

A Croácia pretende aderir ao espaço Schengen, livre de fronteiras, e tem-se mostrado uma guardiã de confiança da fronteira externa da UE. Em 2018, o ministro do Interior, Davor Božinović, referiu que o país tem “a polícia de fronteira mais forte” naquela parte da Europa.

“A Comissão Europeia precisa de proteger a legislação da UE e os direitos fundamentais nas fronteiras externas, abrindo processos de infração contra a Croácia e apelando às autoridades para investigarem alegados abusos e fornecerem acesso justo e eficiente ao asilo”, sublinha Lydia Gall.