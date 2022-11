Eurodeputados portugueses: com os ouvidos em Ursula e as mãos no Twitter

“Até agora não nos convenceu”, escreveu Margarida Marques sobre a candidata que, na cimeira de líderes de 2 de julho, António Costa aprovou. “Só um forte compromisso político poderá levar ao nosso voto”, acrescentou a antiga secretária de Estado dos Assuntos Europeus, eleita vice-presidente da comissão parlamentar do Orçamento.

Durante cerca de quatro horas, a ex-ministra alemã da Defesa tentou convencer os eurodeputados de que é a melhor escolha para liderar a Comissão. No Twitter, eurodeputados portugueses foram comentando os argumentos de Ursula.

“Ou combatemos os offshores dentro da União ou combatemos os serviços públicos. Quem vai combater?”, continuou a bloquista. “A Comissão Europeia continua a recomendar a destruição dos direitos dos trabalhadores. O que vai defender? Os trabalhadores ou a política de sempre da Comissão?” E por fim: “Ou temos uma política de acolhimento ou um reforço do controlo de fronteiras. Qual é que vai ser?”

No capítulo dos mais críticos, Marisa Matias (Bloco de Esquerda) partilhou cinco perguntas que gostava de ver respondidas: “Para termos coesão, os países têm de compensar os excedentes excessivos. Vai exigir isso ao seu Governo?” “Ou investimos no combate às alterações climáticas, servindo o planeta, ou na militarização, servindo a indústria de armamento alemã? Quem vai servir?”

Entre os eurodeputados portugueses, os aplausos mais sonoros em relação à intervenção de Ursula Von der Leyen vieram dos social-democratas. “Grande discurso de Ursula von der Leyen! Inspirado e inspirador! Com ambição, com convicção, com visão política e solidez técnica. Um bom augúrio, um excelente começo”, vaticinou Paulo Rangel.