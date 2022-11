Como é que a Coreia do Norte tem acesso a bens de luxo apesar das sanções?

Apesar das sanções impostas à República Popular Democrática da Coreia, o país continua a ter acesso a bens de luxo – exemplo disso são os veículos topo de gama em que é transportado Kim Jong-un, como Mercedes e Rolls Royce. Só entre 2015 e 2017, a Coreia do Norte importou pelo menos 191 milhões de dólares (170 milhões de euros) em bens de luxo, revela um relatório divulgado esta terça-feira pelo Centro para Estudos Avançados de Defesa.

Produtos esses que são oriundos de mais de 90 países que violam a proibição de importar produtos de luxo daquele país do leste da Ásia, devido ao programa nuclear de Pyongyang‎. “Bens com elevado valor monetário e grande valor simbólico para o regime de Kim Jong-un”, refere o relatório.

Segundo o documento, uma das principais dificuldades passa pelos diferentes entendimentos do que são considerados bens de luxo, entre carros, relógios, perfumes, produtos tecnológicos ou jóias, uma vez que uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) de 2006 atribui a cada Estado a responsabilidade de definir o que são os bens de luxo que devem estar sujeitos ao controlo de exportação para a Coreia do Norte.

Num esquema complexo, sofisticado e demorado, veículos de luxo – como o modelo Maybach S600 da Mercedes – avaliado em cerca de 500 mil dólares (446 mil euros) chegam à capital norte-coreana através de rotas secretas com paragens na China, Japão, Coreia do Sul e Rússia.

Estima-se que mais de 800 automóveis de luxo tenham sido vendidos à elite da Coreia do Norte entre 2015 e 2017. A maioria das empresas que asseguram o transporte marítimo são russas, mas desconhecem-se muitas informações sobre a natureza das mesmas.

Questionado pela CNN, o grupo Daimler, que detém a marca Mercedes-Benz, garantiu que não tem referências sobre negócios com a Coreia do Norte há mais de 15 anos. “Contudo, admitimos a venda de veículos para o país por terceiros, sobretudo em segunda mão, o que já escapa da nossa esfera de controlo e responsabilidade”, disse fonte da empresa à estação norte-americana.

Entre as recomendações finais do relatório, os autores apelam a um maior controlo destas redes de negócios, nomeadamente por parte do Conselho de Segurança da ONU que deve incluir listas de produtos de luxo que não devem ser exportados para a Coreia do Norte.

Sustentam ainda que entender como a Coreia do Norte contrabanda produtos de luxo pode dar informações úteis de forma a impedir o regime de Pyongyang possa adquirir mais meios perigosos para fins militares e/ou nucleares.

“As sanções relativas a produtos de luxo correspondem a um poderoso instrumento legal para travar as redes que ajudam o regime do líder da Coreia do Norte a manter a sua capacidade estratégica”, conclui o documento.

Ainda esta terça-feira, a União Europeia renovou a lista de sanções contra a Coreia do Norte, que inclui pessoas e entidades ligadas ao armamento nuclear. À semelhança da ONU, Bruxelas insiste na desnuclearização da península da Coreia.