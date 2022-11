Chefe do grupo de trabalho Lava Jato na PGR bate com a porta

O coordenador do grupo de trabalho da Operação Lava-Jato na Procuradoria-Geral da República, José Alfredo de Paula , pediu exoneração do cargo e deixou a função na última sexta-feira, a dois meses do fim da atual gestão da procuradora-geral,Raquel Dodge.

A demissão do procurador foi adiantada esta terça-feira pelo jornal o Globo e confirmada pelo Folha de São Paulo. A saída inesperada do procurador dá conta do mal estar que se vive dentro da instituição e no momento em que a Procuradora-geral, Raquel Dodge, tenta dar os passos para a sua recondução.

No Brasil, a nomeação do PGR é feita por indicação presidencial e tem que ser aprovada unanimidade pelos 81 senadores que integram a câmara alta do Pralamento brasileiro. Nomeada pelo ex-Presidente Michel Temer, Dodge tomou posse a 18 de setembro de 2017.

A atuação da PGR , sobretudo no que diz respeito à operação Lava Jato e às questões relacionadas com a libertação do ex-presidente Lula da Silva tem sido alvo de críticas dentro do próprio Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal, entre outros.

A saída do procurador José Alfredo de Paula “amplia o desgaste interno de Dodge e representa a perda de um dos postos mais importantes da sua gestão, no momento no qual ela se articula para uma recondução ao cargo por fora da lista tríplice”, lê-se em O Globo.

Uma clara referência ao facto de Raquel Dodge não ter concorrido à lista com os três nomes de juízes mais votados pelo Ministério Público a partir da qual o Presidente Jair Bolsonaro escolherá o nome para ocupar a liderança da PGR. O Folha salienta que esta “lista tríplice” não está prevista na legislação, mas é uma tradição utilizada por todos os Presidentes da República desde 2003.

A morosidade que Raquel Dodge tem mostrado em relação às questões relacionadas com Lula da Silva, preso de abril de 2018 em Curitiba, é outra das questões que causam mal estar dentro da propria instituição.Dodge manifestou-se contra os pedidos de libertação (habeas corpus) apresentados em junho pela defesa do ex-presidente na sequência da divulgação de conversas do então juíz Sérgio Moro e outros procuradores. Raquel Dodge opôs-se também aos pedidos anteriores de habeas corpus.

De acordo com o Folha, uma das razões que terá levado à demissão de José Alfredo de Paula tem sido a demora da PGR em enviar para o Supremo Tribunal Federal a “delação premiada” do empresário Léo Pinheiro, o dono da OAS, a empresa que alegadamente ofereceu a Lula o apartamento pelo qual o ex-presidente foi preso. Para ser válida, o acordo para Pinheiro obter o estatuto de arrependido terá que ser aprovado pelos 11 juízes que integram o Supremo Tribunal Federal.

A divulgação recente das conversas e mensagem telefónicas entre Moro e procuradores da Lava Jato mostram que a acusação não estava muito segura das informações prestadas pelo empresário Léo Pinheiro. Recorde-se que o ex-presidente Lula da Silva foi condenado a nove anos e meio de prisão por corrupção, mas a acusação não conseguiu provar que o ex-presidente fosse efectivamente o proprietário do apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo.

O Folha de São Paulo adianta que Raquel Dodge chamou os procuradores da operação Lava Jato, entre os quais Deltan Dellagnol, para uma reunião estar terça-feira sobre as gravações divulgadas pelo site The Intercept e outros jornais brasileiros. As conversas divulgadas este fim de semana entre Sérgio Moro – o atual ministro da Justiça na altura líder da Lava Jato – e Dellagnol, sugerem que o procurador funcionou com agente comercial das conferências de Sérgio Moro. Dellganoll que há uns meses chegou a propor criar uma fundação privada com dinheiro recuperado da Petrobrás, terá também criado uma empresa familiar para esconder do fisco as receitas das suas próprias conferências.