Morreu mais um turista norte-americano na República Dominicana

Tracy Jerome Jester caiu de joelhos, começou a vomitar sangue e com dificuldades em respirar. O norte-americano de 31 anos morreu em março - só agora o Departamento de Estado dos EUA confirmou o caso - na República Dominicana, onde estava de férias, hospedado num resort com a irmã. Desde junho de 2018, este é o 11º cidadão dos EUA a morrer naquela ilha das Caraíbas.

“Podemos confirmar a morte de um cidadão norte-americano na República Dominicana em março de 2019. Apresentamos as mais sinceras condolências à família pela sua perda. Por respeito aos familiares num momento difícil como este, não vamos divulgar mais informação”, fez saber o Departamento de Estado num comunicado citado pela ABC News.

No entanto, foi a própria família de Jester que detalhou as circunstâncias em que este morreu. Em declarações também à ABC News, a mãe, Melody Moore, explicou que o filho fora com a irmã de férias. Falou com ele ao final da noite e estava tudo bem. Durante a madrugada, Melody Moore recebeu uma chamada da filha, que lhe pedia ajuda: Jester estava aflito.

“Estava em pânico porque não conseguia ajudar os meus filhos. A minha filha só me dizia que ele caiu de joelhos no chão, vomitava sangue e gritava por mim”, descreveu. Pouco depois, pelas 04h, Jester morreu.

Os dois irmãos tinham voo de regresso aos EUA nessa manhã. O corpo chegou à família a 4 de abril.

O caso só agora chegou a público porque a família decidiu falar após ler as notícias sobre as várias mortes ainda sem explicação na República Dominicana. Na altura, quando Jester morreu, os incidentes com os turista ainda não haviam sido divulgados e, também por isso, a família não pediu exames toxicológicos. “Gostava de saber a verdade”, diz a mãe.

A irmã de Jester recorda que poucas horas antes de tudo acontecer o irmão bebeu um refrigerante com um sabor estranho.

Desde junho de 2018, este é 11º norte-americano a morrer na ilha. É o nono desde abril de 2019. Apesar de não haver certezas quanto à causa das mortes, nem mesmo se há uma correlação entre elas, os episódios fizeram disparar os alarmes nos Estados Unidos. O FBI já enviou uma equipa para o país com vista a investigar os casos e averiguar se existe uma relação direta entre eles.

Inicialmente havia suspeitas sobre a qualidade da água, do gelo ou mesmo a contaminação por pesticidas existente em alguns alimentos. Mas a mais recente hipótese recai sobre a possibilidade de poderem ter sido servidas bebidas alcoólicas adulteradas a turistas em resorts localizados em vários pontos do país. Sobre a veracidade desta hipótese, só os exames toxicológicos a poderão comprovar. Por enquanto, persistem muitas dúvidas até a investigação estar concluída.

Estima-se que o país receba cerca de dois milhões de turistas norte-americanos por ano. Atualmente, os EUA têm a República Dominicana classificada no nível dois (o segundo mais baixo numa escala de cinco) quanto ao perigo.