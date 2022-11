Mais de 100 mortos devido a cheias na Índia, Nepal e Bangladesh

Mais de uma centena de pessoas morreram na sequência das fortes chuvas que atingiram nos últimos dias o Nepal, a Índia e o Bangladesh. A maioria foram vítimas de inundações e de deslizamentos de terra que atingiram esta região da Ásia.

Várias estradas e habitações ficaram submersas, obrigando à retirada da população das zonas mais afetadas. Só no Nepal estima-se que cerca de dois milhões de pessoas tenham sido afetadas pelas cheias, que envolveram centenas de operacionais do Exército e de organizações humanitárias no terreno que já resgataram mais de 2500 pessoas, segundo a CNN.

A autoridade que gere os desastres na Índia anunciou que mais 3,7 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas no estados de Bihar e de Assam.

Já no Bangladesh cerca 40 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas habitações na sequência de alertas das autoridades locais.

Desde o início do ano, mais de 130 pessoas morreram na sequência das monções que atingiram o Nepal, a Índia e o Bangladesh. Todos os anos, as fortes chuvas que atingem esta região asiática resultam num rasto de mortes e de destruição.