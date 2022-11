Hong Kong. Novos confrontos levam comissário da polícia a classificar manifestantes como “bandidos”

O comissário da polícia de Hong Kong, Stephen Lo Wai-chung, condenou a violência de domingo na cidade de Sha Tin, no norte daquela região administrativa especial, que levou 22 pessoas para o hospital, estando seis delas em estado crítico ou grave. Citado pelo jornal “South China Morning Post”, o comissário descreveu os manifestantes envolvidos em batalhas campais num centro comercial como “bandidos”.

Segundo as autoridades, 20 homens e 17 mulheres foram presos durante os episódios de violência que eclodiram no New Town Plaza após um protesto pacífico. Durante a tarde, dezenas de milhares de pessoas concentraram-se no centro da cidade em protesto contra um projeto de lei que permitiria a extradição de suspeitos para julgamento na China continental. Na semana passada, a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou que o projeto de lei estava “morto” mas não o retirou completamente.

“A multidão perdeu o controlo e o seu comportamento foi horrendo”, classificou esta segunda-feira o comissário da polícia.

Polícia entrou no centro comercial e prendeu manifestantes sem mandado

No entanto, deputados e conselheiros distritais acusam a polícia de ter usado táticas erradas ao entrar no centro comercial e varrer o local. A maioria dos manifestantes estava a tentar sair da cidade através da estação do centro comercial mas foi bloqueada pela polícia, relatam. Enquanto se dirigiam à estação, a polícia de choque veio por trás e carregou sobre eles, acrescentam.

Por sua vez, a polícia fala em dez agentes feridos, incluindo um que perdeu um dedo.

Alguns agentes foram cercados e atacados por grupos de jovens manifestantes que usavam máscaras e capacetes. A polícia retaliou com recurso a cassetetes e gás-pimenta. Ainda segundo o jornal de Hong Kong, os agentes entraram no centro comercial e prenderam manifestantes sem mandado de detenção.

Um ex-responsável pelo transporte e habitação alertou que a polícia não deve ser colocada entre o Governo e os manifestantes, apelando a uma solução política para aliviar as tensões.

Protestos já levaram a invasão e vandalização do Parlamento

No primeiro dia de julho, por ocasião do 22º aniversário da transferência da antiga colónia britânica para a China, centenas de manifestantes forçaram a entrada no Conselho Legislativo (Parlamento) e provocaram vários danos materiais, incluindo computadores partidos e paredes cobertas de tinta com mensagens contra a polícia, o Governo e o projeto de lei.

Uma semana depois, Carrie Lam afirmou estar “de coração partido” com os confrontos provocados pela proposta de lei, que descreveu como um “fracasso total”. No entanto, à semelhança do que fizera no mês anterior, quando se limitou a suspender o avanço legislativo da proposta, Lam voltou a não retirar completamente o projeto de lei.

Modelo “um país, dois sistemas” em causa

A 1 de julho de 1997, Hong Kong voltou à China sob o modelo “um país, dois sistemas”, que prevê um conjunto de liberdades, incluindo a liberdade de protesto e um sistema judicial independente, que não são gozadas na China continental.

Advogados e grupos de defesa dos direitos humanos alegam que o sistema de justiça na China é marcado pela tortura, confissões forçadas e detenções arbitrárias. Pequim nega interferências mas, para muitos cidadãos de Hong Kong, o projeto de lei é o mais recente passo em direção ao controlo continental.