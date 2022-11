Espeleólogas desaparecidas em gruta na Cantábria localizadas pelas equipas de resgate

As três espeleólogas que estavam desaparecidas desde domingo, depois de terem entrado nas grutas Cueto-Coventosa, no município de Arredondo, na comunidade autónoma da Cantábria, foram localizadas esta segunda-feira pelas equipas de resgate, informaram as autoridades, citadas pelo jornal espanhol “El País”.

O estado de saúde das três mulheres, com idades entre os 40 e os 50 anos, é estável, embora apresentem sinais de cansaço e sintomas ligeiros de hipotermia. Ainda não foi possível chegar exatamente ao local dentro da gruta onde se encontram, algo que, segundo as equipas de resgate, demorará cerca de duas horas.

O alerta sobre o desaparecimento das três espeleólogas foi dado por um colega de trabalho, que estranhou a sua demora em sair da gruta e telefonou para o número de serviço de emergência nacional. As buscas tiveram início às 22h locais de domingo, menos uma hora em Lisboa.

A operação de resgate é composta por sete especialistas em resgate em cavernas de Proteção Civil do Governo da Cantábria. Uma das equipas com três peritos entrou pelo acesso de Cueto e mais quatro equipas de resgate entraram pela Coventosa. Este último grupo foi dividido em túneis e alguns deles passaram lá quatro horas sem que tenham encontrado quaisquer vestígios das três mulheres.

Segundo a EFE, o comprimento da caverna pode ser percorrido em 12 horas, dependendo da via e a dificuldade técnica da cavidade. No município de Arredondo foi estabelecido um posto de comando avançado com um coordenador de emergência da Defesa Civil e um técnico que aguarda informações operacionais.