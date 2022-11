Austrália. Apreensão recorde de cocaína dentro de uma retroescavadora

A polícia australiana descobriu 384 quilos de cocaína escondidos dentro de uma retroescavadora destinada a uma empresa de material paisagístico da cidade de Bungendore, estado de Nova Gales do Sul. “Colocando em perspetiva, no ano fiscal de 2017-18, foram detetados na fronteira cerca de 795 quilos de cocaína. Estes 384 kg representam quase metade”, constatou Sharon Huey, vice-comissária da Força de Fronteira.

O valor do produto apreendido rondará os 144 milhões de dólares (128 milhões de euros). “Creio que este não é um golpe insignificante [para o mundo internacional do crime]. É uma grande quantidade de receita”, disse o chefe da polícia federal (ACT), Ray Johnston.

A droga chegou à Austrália dentro de um caterpillar em segunda mão, importado da África do Sul. No porto de contentores de Port Botany, levantou suspeitas, levando as autoridades a ordenarem um raio-X à máquina.

Em face de “anomalias” encontradas, seguiu-se uma investigação que levou à descoberta de 384 pacotes de um quilo de cocaína — que dariam para quase dois milhões de doses — dentro do braço hidráulico em aço do equipamento.

Dois dias para chegar à droga

A vice-comissária Sharon Huey descreveu a ocultação da droga no interior da máquina como algo “incrivelmente sofisticado” e “muito especializado”. “De fora, [o equipamento] não parecia ter sido adulterado.” Explicou que os agentes da Força de Fronteira demoraram dois dias a cortar o braço da retroescavadora e a extrair a droga. Depois devolveram a máquina à empresa destinatária, onde discretamente a polícia já estava à espera.

No domingo de manhã, foram detidos dois homens, de 34 e 35 anos, relacionados com o caso. Foram levados a tribunal já esta segunda-feira, e ficarão detidos. Segundo “The Sidney Morning Herald”, podem enfrentar uma pena de prisão perpétua.

Para além da Força de Fronteira, participaram na operação três outras instituições policiais. Esta foi a maior apreensão de droga efetuada pela polícia australiana.