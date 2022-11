Alan Turing será o rosto da nova nota de 50 libras

O matemático britânico Alan Turing, considerado o pai da Inteligência Artificial, dará rosto a uma nova nota de 50 libras que entrará em circulação no final de 2021, anunciou esta segunda-feira o Banco de Inglaterra.

Ao fazer o anúncio, no Science and Industry Museum, em Manchester, o governador do referido branco, Mark Carney, elogiou o trabalho de Alan Turing, “matemático brilhante cujo trabalho continua a ter um enorme impacto na forma como vivemos hoje em dia”. “Como o pai da ciência da computação e da inteligência artificial, bem como herói de guerra, o contributo de Turing foi inovador e variado.”

A escolha do seu rosto para a nova nota foi organizada por um comité específico do Banco de Inglaterra, que submeteu a decisão a uma consulta pública de que resultaram, no total, 227,299 nomeações. Destas, foram selecionados 12 candidatos e candidatas, cabendo a decisão final ao governador do banco, Mark Carney.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing ajudou a decifrar códigos criptográficos criados pelas máquinas Enigma, que os nazis utilizavam para comunicar secretamente e transmitir planos de ataque. Devido a uma relação homossexual que manteve durante a década de 1950, foi condenado e submetido a castração química, tendo sido postumamente perdoado pela Rainha Isabel II, depois de uma forte campanha nesse sentido.