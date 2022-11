Reino Unido. Quem cuidará da abalada ‘relação especial’?

A “special relationship” entre os Estados Unidos e o Reino Unido atravessa um Atlântico de agruras. Resta saber se será Jeremy Hunt ou Boris Johnson o primeiro-ministro a quem caberá curar as feridas diplomáticas dos últimos tempos.

O tabloide “The Daily Mail” publicou há dias uma série de e-mails do agora demissionário embaixador do Reino Unido em Washington. Neles, Kim Darroch caracteriza a Administração Trump como “disfuncional” e “incompetente”. O Presidente dos EUA reagiu da pior maneira, dizendo que não iria “continuar a lidar” com Darroch e que “ninguém gosta muito dele por aqui”.

Hunt, ministro dos Negócios Estrangeiros, saiu em defesa do diplomata; Johnson, seu antecessor e favorito na corrida a líder do Partido Conservador e do Governo, não quis criticar Trump no debate entre ambos, na terça-feira

