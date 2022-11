Chipre. Gás alimenta verão quente no leste do Mediterrâneo

Enquanto as praias de Chipre se enchem de turistas, ao largo navios de guerra e barcos de exploração de gás natural jogam ao gato e ao rato num conflito que pode incendiar o leste do Mediterrâneo.

A soberania sobre as jazidas ao largo da ilha é disputada, de um lado, pela Turquia e pela República Turca do Chipre do Norte (RTCN, que ocupa um terço de Chipre e só é reconhecida por Ancara), e, do outro, pela República de Chipre (membro da UE e único Estado internacionalmente reconhecido na ilha).

A tensão não é nova, mas acelerou nos últimos meses, depois de o Governo cipriota ter fechado negócio com consórcios, incluindo as petrolíferas ExxonMobil e Noble Energy (EUA), Total (França) e Eni (Itália), para explorar jazidas em blocos ao largo da sua costa

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)