Israel: Rearrumar o tabuleiro político

Israel está em pela contagem decrescente para a repetição das eleições legislativas, marcada para 17 de setembro. O candidato mais votado no passado dia 9 de abril, Benjamin Netanyahu, foi incapaz de formar uma coligação que lhe permitisse constituir Governo. A impossibilidade de se alcançar um acordo de última hora que conciliasse as exigências do partido ultranacionalista Israel Beitenu, liderado por Avigdor Lieberman, e as das formações ultraortodoxas conduziu ‘Bibi’, como é conhecido, a um beco sem saída.

A dissolução prematura do 21º Knesset (Parlamento), recentemente eleito, neutraliza um cenário que Netanyahu desejava evitar a todo o custo. Isto é, que o Presidente de Israel, Ruben Rivlin, pedisse ao candidato que obteve a segunda posição, Benny Gantz — à frente da coligação centrista Kahol Lavan (Branco e Azul) — que realizasse uma ronda de consultas com os restantes partidos a fim de tentar constituir uma coligação alternativa

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)