Violação de mulher por jovens de 12 e 14 anos suscita discussão sobre responsabilidade penal na Alemanha

A violação coletiva de uma mulher por cinco adolescentes está a reavivar a discussão sobre a idade mínima da responsabilidade penal na Alemanha. Dois dos alegados violadores têm 12 anos, o que os impede de serem julgados em processo crime. Tal como em Itália, na Alemanha isto só pode acontecer a partir dos 14 anos.

A agressão aconteceu em Mühlheim, uma cidade na zona industrial do Ruhr. Segundo a polícia, foi prolongada e violenta, e nela terão participado, além dos dois jovens mais novos, outros três com 14 anos. Um deles ficou preso, por já ter antecedentes.

Em meses recentes houve casos do mesmo tipo na Alemanha, e um sindicalista da polícia reiterou a sua exigência de que se baixe a idade da responsabilidade penal, como acontece noutros países da Europa - no Reino Unido, por exemplo, onde ela se situa nos dez anos (a Escócia, que prefere os 12 anos, é a excepção), ou a Bélgica e a Holanda, onde está nos 12, o limite mínimo considerado aceitável pela ONU.

Outros países, como a Polónia e a Suécia (15 anos) ou Portugal (16 anos), estabelecem-na mais acima. Um representante dos juízes alemães contestou a proposta dos polícias, notando: "A equação 'mais castigo equivale a menos crime' não funciona com jovens".

No caso de Mühlheim, a responsabilidade vai recair sobre os pais, que terão de explicar por que motivo recusaram ofertas anteriores de ajuda por parte da segurança social, cujos serviços vão agora ficar com o assunto a seu cargo, pelo menos no que se refere aos dois agressores mais novos. Todos os cinco jovens foram suspensos da escola.