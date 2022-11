Decretado estado de emergência em segundo município brasileiro devido a rutura em barragem

O município brasileiro Pedro Alexandre, onde se localiza a barragem onde se registou uma rutura na quinta-feira, decretou o estado de emergência e calamidade pública assim que surgiram as primeiras informações, e a mesma medida foi agora adotada numa localidade vizinha, Coronel João Sá, também muito afetada pela rutura. O anúncio foi feito pelo prefeito de Coronel João Sá, Carlinhos Sobral, num documento publicado no Diário Oficial daquele município. A medida é justificada com a chegada “das águas oriundas da barragem”.

O governo da Baía, onde se localizam ambos os municípios, confirmou na manhã desta sexta-feira a rutura na barragem. De acordo com vários meios de comunicação brasileiros, o gabinete de comunicação do governo do Estado informou, em comunicado, que vários técnicos estiveram presentes no local e constaram que houve, de facto, um “rompimento”. A mesma nota apresenta uma espécie de cronologia dos factos — primeiro, e devido à chuva que caía em abundância, a barragem transbordou (isto por volta das 6h00 locais de quinta-feira, 10h00 em Lisboa), criando “fissuras nas laterais”, tendo a pressão da água provocado, cerca de cinco horas depois, uma “rutura parcial” da estrutura. Está agendada para esta sexta-feira uma nova visita ao local, para verificar a extensão dos danos e a situação nas barragens vizinhas.

500 desalojados e vários feridos, embora sem gravidade, em Coronel João Sá

Embora a barragem se localize em Pedro Alexandre, o município de Coronel João Sá, onde vivem cerca de 17 mil pessoas, acabou por ser o mais afetado pelas inundações, por localizar-se a uma altitude mais baixa, esclarece o site G1, que faz parte da rede Globo. Uma das pontes ficou submersa e os bombeiros isolaram a área e ajudaram vários moradores a sair das suas casas. Outras pontes, assim como estradas, ficaram danificadas. Várias pessoas ficaram feridas, embora sem gravidade, e entre 100 a 150 famílias encontram-se desalojadas. As escolas públicas estão de portas fechadas e assim vão continuar por tempo indeterminado. Foi ainda autorizada, de acordo com o comunicado assinado pelo prefeito Carlinhos Sobral, “a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem em resposta ao desastre”, em coordenação com o Departamento Municipal de Defesa Civil.

No Instagram, Carlinhos Sobral pediu à população das zonas em risco para não consumirem alimentos que ficaram molhados durante as inundações, “por haver risco de estarem contaminados”. “Não bebam água em que a cisterna possa também ter sido afetada”, acrescentou.