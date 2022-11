Crise no Golfo. Pentágono anuncia discussão de escoltas militares à navegação comercial

O Pentágono anunciou esta quinta-feira que está a discutir escoltas militares para embarcações no Golfo Pérsico, um dia depois de navios iranianos terem alegadamente “assediado” um petroleiro britânico perto do Estreito de Ormuz.

O general Mark Milley, candidato da Casa Branca ao posto de presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, disse que Washington está a tentar formar uma coligação “para fornecer escolta militar e naval à navegação comercial”. “Penso que isso se desenvolverá nas próximas semanas”, declarou Milley à comissão de Serviços Armados do Senado.

Antes disso, já a Quinta Frota dos Estados Unidos havia referido que se encontrava a trabalhar de perto com a Marinha Real britânica e com parceiros regionais e globais para defender a liberdade de navegação naquela zona estratégica. “Estamos conscientes do assédio e das tentativas ilegais da Guarda Revolucionária Iraniana de interferir com a passagem do navio mercante British Heritage, com bandeira do Reino Unido, a 10 de julho [quarta-feira], próximo do Estreito de Ormuz”, disse o vice-almirante e comandante da Quinta Frota Jim Malloy, em comunicado.

Um porta-voz do Comando Central dos EUA sublinhou que as ameaças à navegação exigem uma solução internacional.

Washington quer aliados em coligação militar de proteção

Na terça-feira, o general da Marinha Joseph Dunford anunciou que os EUA esperam reunir aliados numa coligação militar para proteger as águas ao largo do Irão e do Iémen, onde Washington responsabiliza Teerão e aliados iranianos por ataques recentes.

Segundo o plano, os Estados Unidos fornecem navios de comando e lideram os esforços de vigilância da coligação militar. Os seus aliados patrulham as águas nas proximidades dos navios americanos e escoltam navios comerciais com as bandeiras dos seus países.

O “assédio” ao British Heritage

As autoridades britânicas confirmaram esta quinta-feira que três navios iranianos tinham tentado bloquear um petroleiro seu que atravessava o estreito por onde passa um quinto do petróleo mundial. No entanto, acabaram por se retirar após a advertência de um navio de guerra do Reino Unido.

A Guarda Revolucionária Iraniana nega a tentativa de bloqueio noticiada uma semana depois de o Reino Unido ter apreendido um petroleiro do Irão, ao largo de Gibraltar, que acreditava dirigir-se à Síria em violação das sanções da União Europeia.

Uma fonte de segurança britânica disse entretanto que Londres tinha subido o nível de alerta para os seus navios em águas iranianas para a categoria mais elevada.

A escalada de tensões entre Washington e Teerão

As tensões entre o Irão e os EUA e aliados americanos aumentaram drasticamente desde que Washington intensificou as sanções económicas contra Teerão e manifestou a intenção de reduzir a zero as exportações de petróleo iraniano como parte de uma política de “pressão máxima”. As medidas visam, segundo os Estados Unidos, fazer com que o Irão suspenda ações que consideram pôr em causa a segurança regional.

Teerão respondeu às sanções começando a violar os limites impostos às suas atividades nucleares previstos num acordo assinado em 2015 com potências mundiais. No ano passado, a Administração Trump retirou unilateralmente os EUA desse acordo.

Vários petroleiros foram atacados em águas próximas da costa sul do Irão em maio e junho. Washington responsabiliza Teerão, que nega qualquer envolvimento. No mês passado, o Irão abateu um drone americano perto do Estreito de Ormuz, levando o Presidente Donald Trump a ordenar ataques aéreos de retaliação mas acabando por cancelar a operação à última hora.